Giochi della chimica: gli allievi dei Salesiani terzi nella categoria "biennio dei Licei" - BergamoNews

Il Centro Salesiano “Don Bosco” di Treviglio è un Polo Educativo in cui la presenza di diversi settori scolastici, interconnessi nella modalità di Campus, offre alle famiglie l’opportunità di scegliere un servizio che copra l’intero cammino didattico-formativo dei propri figli, una risposta alle sempre nuove esigenze educative, al passo coi tempi dal 1892.

In attesa di incontrarvi ai prossimi Open Day, in agenda per sabato 27 novembre e sabato 4 dicembre, proponiamo il racconto di Vanessa sulla recente Premiazione, al Dipartimento di Chimica dell’Università Statale di Milano, ai Giochi della Chimica che si sono svolti lo scorso anno e che hanno visto le classi seconde piazzarsi al terzo posto delle migliori scuole della Lombardia per la categoria “biennio dei Licei”.

Per conoscere meglio la nostra offerta formativa, prendere visione dei curricoli e dei vari ambienti, vi aspettiamo ai prossimi Open Day, un’opportunità in più per conoscere la nostra Scuola: maggiori informazioni al link https://openday.salesianitreviglio.it/open-day/

Ed ora lasciamo la parola a Vanessa.

Circa un anno fa, alle classi seconde del Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze applicate è stata proposta la partecipazione ai Giochi della Chimica, indetti dalla Società Chimica Italiana.

Essendo la prima partecipazione del nostro Istituto, non sapevamo bene che cosa ci avrebbe atteso, ma abbiamo deciso di mettere alla prova la nostra passione per la scienza.

I Giochi della Chimica sono una competizione internazionale suddivisa in due parti: la fase regionale, organizzata regione per regione, a cui nell’edizione 2021 hanno partecipato oltre 560 scuole per un totale di 7556 studenti, di cui 470 hanno aderito alla fase regionale lombarda. Ogni studente, in base al percorso di studi, era iscritto ad una categoria: biennio dei licei, triennio dei licei e istituti tecnici. Solo i primi 3 classificati di ogni categoria hanno avuto accesso alla fase nazionale e poi internazionale.

L’idea era invitante, ma era chiaro che ad una competizione così selettiva non si poteva aderire senza un’adeguata preparazione. Così ci siamo preparati con incontri pomeridiani per le lezioni, unite a studio e pratica personale.

La gara regionale, svolta il 21 maggio, ha previsto 60 quiz a risposta multipla, comprendenti domande su nozioni teoriche e problemi numerici da risolvere. Per questioni legate all’emergenza sanitaria la gara si è tenuta online e proprio per questo ha richiesto maggiore determinazione, tenacia e ingegno.

Una prova impegnativa che, nonostante presentasse un livello elevato nelle richieste, nella sua complessità si è rivelata interessante e arricchente e ci ha permesso di mettere a frutto le nostre conoscenze e appassionarci sempre di più alla chimica.

Insomma, grazie a questa nostra passione e dati i nostri punteggi, considerati tra i migliori piazzamenti, siamo riusciti a classificarci al terzo posto delle migliori scuole della Lombardia per la categoria “biennio dei Licei” e per questo il 6 novembre, presso il Dipartimento di Chimica dell’Università Statale di Milano, siamo stati premiati e posso dire che siamo rimasti contenti, soddisfatti e fieri del nostro piccolo ma grande traguardo.

