Da Confcooperative Bergamo i progetti condivisi per un nuovo abitare - BergamoNews

La congiuntura finanziaria prima, l’emergenza sanitaria e la crisi pandemica poi: il mercato immobiliare e le esigenze della collettività sono progressivamente cambiate. A fronte di questo mutato contesto, anche la risposta di Confcooperative Bergamo rispetto al tema della casa si è rinnovata. In particolare, attraverso Confcooperative Habitat, la federazione interna di riferimento per le cooperative di abitazione, sono state individuate nuove progettualità.

Nuove visioni dell’abitare

Il 2020 ha messo in evidenza la necessità di riconfigurare le politiche abitative: “La casa – commenta Alessandro Santoro, coordinatore provinciale di Confcooperative Habitat – oggi è anche luogo di cura, di lavoro, di studio e si apre alla comunità in forma di supporto e mutuo aiuto. Si stanno consolidando nuove visioni dell’abitare, ma anche nuove preoccupazioni: l’attesa per lo sblocco degli sfratti e dei licenziamenti, le conseguenti emergenze abitative che ricadranno sui nuclei più fragili e la programmazione delle politiche abitative e degli interventi attivati dai bonus edilizi, in primis il superbonus”.

La diminuzione delle risorse determina nuove domande “alle quali i territori devono rispondere con proposte, progetti e strumenti inediti in un contesto connotato da nuove normative e nuovi strumenti”. Parallelamente emergono nuovi bisogni abitativi, in cui compaiono “profili sociali un tempo considerati ‘non a rischio’ e persone o famiglie con nuove esigenze di mobilità e autonomia”, aggiunge.

Il percorso della Scuola circolare di Confcooperative Habitat

In tale contesto, il percorso avviato nel 2019, ha innescato una fase di profondo rinnovamento organizzativo e culturale, entro il quale si può inscrivere il percorso intrapreso a livello provinciale e nazionale. In particolare, pur con i limiti imposti dagli incontri a distanza, nel corso del 2020 e del 2021 a livello nazionale, si è svolta l’attività della Scuola circolare di Confcooperative Habitat sulla cooperazione edilizia.

Inoltre è nato SBAM!, il Sistema Bergamasco per l’Abitare Molteplice, prima realtà che, con un approccio collaborativo, intende tornare a realizzare interventi attenti alla dimensione comunitaria. Da questo Gruppo di lavoro, prenderà vita a dicembre 2021 il consorzio che tra i suoi fondatori contempla: le cooperative Abita, Il Pugno Aperto, Ruah, Aeper, Generazioni Fa e Gasparina: “Con un approccio condiviso e coordinato, opererà nell’ottica di creare progettualità innovative e di sistema, legate all’autonomia abitativa, generando economie di scala sostenibili”. Nell’ambito cooperativo è da segnalare anche il progetto Generavivo della cooperativa Abitare Condividere al Villaggio degli sposi, che tra le altre cose, ha il merito, insieme alla rinata Cooperativa Acli Casa, di aver avviato un percorso per ripensare e riattivare un’esperienza in profonda crisi, anche culturale, come quella della cooperazione edilizia.

Cooperative sociali e il consorzio SBAM!

“La casa oggi è intesa non più solamente come un tetto sopra la testa – sottolinea Santoro – ma in senso più ampio come condizione di benessere dello stare dentro la propria abitazione, in relazione anche alla comunità”.

L’obiettivo è, dunque, l’abitare secondo una nuova concezione, favorendo percorsi di autonomia di persone che per motivi economici o forme di fragilità, come nel caso di persone con disabilità o anziani soli.

“La casa diventa uno degli strumenti per ‘abilitarli’ alla cittadinanza, vivendo nel proprio contesto sociale – prosegue Santoro – Per questa ragione, alcuni servizi educativi negli anni hanno assunto un ruolo significativo. Erogati sempre più all’interno dei contesti abitativi e meno in quelli di comunità, hanno portato ad affrontare nuove dinamiche abitative”.

Proprio in questa direzione, nel corso del 2020, è stata data attuazione alle attività di formazione e ricerca del Sistema Bergamasco per l’Abitare Molteplice – SBAM!, finanziata da FonCoop tramite l’Avviso 42. Con la partecipazione di Coesi, il Centro servizi di Confcooperative Bergamo, Euricse (European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises), FHS (Fondazione Housing Sociale), Università degli Studi di Bergamo, sono state erogate centinaia di ore di formazione e workshop su alcuni asset principali.

I temi affrontati sono stati molteplici, tra cui la modellizzazione dei processi di produzione e gestione dei servizi di housing; lo sviluppo e valutazione dei modelli finanziari; l’organizzazione delle forme socioeducative di accompagnamento; property e facility management, programmi gestionali; Corsi di educazione finanziaria, domotica e cura delle marginalità.

Collaborazione e condivisione, valore aggiunto

Nel percorso promosso da SBAM! è stata programmata una partnership con tre soggetti: l’Ambito del Distretto di Bergamo, della Val Cavallina e di Dalmine.

“L’obiettivo della collaborazione – sottolinea Santoro – è condividere con i Comuni e l’Ufficio di Piano alcuni temi cardine sull’abitare, in particolare in questa fase resa critica dalla pandemia. In vista dello sblocco degli sfratti, in una delle crisi economiche peggiori della storia, è necessario che il sistema si prepari a rispondere a un bisogno abitativo massiccio, che si somma a quello consolidato nel tempo. Si tratta di tracciare i confini della domanda pregressa di casa e di servizi abitativi, ma anche di identificare gli attori che possono contribuire a costruire una risposta a questo bisogno: da questo dipende la definizione dei confini di una nuova offerta abitativa e delle risorse e degli strumenti a partire da cui realizzarla”.

Il Piano di Governo del Territorio, il Piano Triennale delle politiche abitative e il Piano di zona, aggiunge Santoro, “potranno essere l’occasione per ridefinire, in modo condiviso tra pubblico e privato, cultura, conoscenza e politiche più attente a quelle categorie che subiranno gli effetti della pandemia, ma, al contempo, orientate a sostenere le nuove generazioni e a pianificare territori più inclusivi e accoglienti”.

Il contesto è cambiato ed è cambiato la forma della domanda: “C’è più desiderio di una maggiore socialità e di servizi – conclude Santoro – Non basta più avere opportunità di poter accedere a un’abitazione rispetto alla capacità di reddito, che sia in acquisto o affitto. C’è anche la necessità di entrare in relazione con i vicini, con il quartiere, con la rassicurazione che in caso di bisogno può offrire supporto in relazione ai servizi territoriali e dalla rete di vicinato”.

