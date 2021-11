Concorsi pubblici, dove trovarli e come prepararsi? - BergamoNews

Con l’attenuarsi dell’emergenza Covid-19 le pubbliche amministrazioni hanno nuovamente riaperto la stagione dei concorsi, ma orientarsi nella ricerca di un lavoro non è sempre semplice. Come faccio a conoscere le opportunità e le scadenze? Che domande mi faranno? Come mi preparo? E la compilazione della domanda?

La CGIL di Bergamo mette a disposizione una serie di risorse utili per orientarsi nel mondo dei concorsi pubblici, quasi tutte gratuite per i tesserati.

Cercare il concorso giusto

Leggere la Gazzetta Ufficiale con continuità, o consultare i siti di tutti gli enti locali sul territorio, è il modo migliore per conoscere in tempo i nuovi bandi aperti, ma non è certo semplice o comodo. Per venire incontro a chi sta cercando un lavoro la Funzione pubblica CGIL ha messo a disposizione un sito interamente dedicato ai concorsi pubblici. Su concorsipubblici.fpcgil.it è a disposizione degli utenti un cerca concorsi, che consente la ricerca per settore, titolo di studio, profilo professionale e città.

Prepararsi al concorso

Lo stesso sito offre una serie di corsi di preparazione al concorso vero e proprio, con materiali scritti scaricabili, videolezioni e test preselettivi. Corsi specifici sono stati pensati per alcune figure particolari, come infermieri, ASA e OSS, per le assunzioni all’Agenzia delle Entrate o all’Inps. Tutti i corsi e i quiz sono liberamente e gratuitamente accessibili agli iscritti CGIL.

Preferite le lezioni dal vivo? In questo caso, precauzioni Covid permettendo, la scelta giusta è l’associazione Proteo, che si occupa di formazione professionale e continua e che organizza lezioni mirate sui concorsi pubblici indetti sul territorio bergamasco. Anche in questo caso gli iscritti CGIL possono partecipare gratuitamente, o ad un prezzo decisamente scontato.

Iscriversi al concorso

Dovete rispondere a un bando di concorso, ma avete paura di sbagliare? Potete rivolgervi al Servizio Orienta Lavoro della CGIL. Oltre ad aiutarvi a comprendere meglio, se ce ne fosse bisogno, le richieste del bando vi daranno una mano a stilare il curriculum e a compilare la domanda di concorso in ogni sua parte.

Non resta che mettersi a studiare!

© Riproduzione riservata

