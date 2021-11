Bergamo Impianti progetta e installa impianti termoidraulici ad alto risparmio energetico - BergamoNews

Bergamo Impianti è l’azienda di Valbrembo altamente specializzata nella progettazione e nell’installazione di impianti di termoidraulica Bergamo . Grazie alla professionalità e alla competenza maturata dal 1996 ad oggi, l’azienda è in grado di fornire ai propri clienti le migliori soluzioni presenti sul mercato, tenendo sempre in considerazione le singole esigenze abitative.

Bergamo Impianti fa affidamento ai più importanti brand di impianti termoidraulici presenti sul mercato ed è un punto di riferimento per il marchio ufficiale Vaillant Bergamo, così come Watts, Rotex, Daikin, Paradigma, Rehau e molti altri ancora. Oltre alla progettazione di impianti studiati a misura di cliente e alla loro installazione, Bergamo Impianti offre anche assistenza dedicata e immediata.

Quali sono i servizi offerti da Bergamo Impianti?

Impianti di riscaldamento , tra cui pompe di calore, riscaldamento radiante, caldaie a condensazione, caldaie a biomassa e ripartitori di calore. Il riscaldamento radiante garantisce un elevato livello di comfort unitamente ad un notevole risparmio energetico. Gli impianti con pompe di calore sono innovativi sistemi di riscaldamento a un basso impatto energetico. Le caldaie a condensazione garantiscono la fornitura di acqua calda sanitaria attraverso la condensazione del vapore acqueo: una scelta di riscaldamento innovativa che permette allo stesso tempo un notevole risparmio elettrico. Le caldaie a biomassa, invece, sono in grado di sfruttare l’energia contenuta in una massa organica come il pellet o il cippato per produrre calore. Infine, i ripartitori di calore, ottimi strumenti per tenere sempre sotto controllo i consumi delle singole abitazioni nel caso di impianti centralizzati.

Impianti idrico-sanitari , autonomi e centralizzati, per appartamenti privati, esercizi commerciali e capannoni industriali. L’azienda sceglie con attenzione le tubature e regola l’impianto per un dimensionamento corretto, indispensabile per mantenere l’acqua calda al di sopra dei 50 gradi ed evitare, al tempo stesso, problemi di infiltrazione e cali di pressione.

Impianti di condizionamento per abitazioni, negozi, ristoranti e capannoni industriali. Sono dotati di un sistema di canalizzazione dell’aria che, oltre a rinfrescare l’aria, la rende più purificata. Tale sistema consente di raggiungere ogni ambiente e si integra in modo elegante con l’arredamento.

Impianti che migliorano la qualità dell’aria , tra cui i deumidificatori a parete e gli impianti di ventilazione meccanica controllata. I primi sono in grado di garantire al cliente elevate performance e un microclima perfetto e gradevole in ogni stagione. I secondi, invece, sono dotati di meccanica controllata di ultima generazione che assicura all’abitazione un ricircolo dell’aria continuo e, di conseguenza, aria sempre pulita e minima dispersione del calore.

Bergamo Impianti è un punto di riferimento sul territorio bergamasco e in tutta la Lombardia per la progettazione e l’installazione di impianti termoidraulici, e offre anche ai suoi clienti tutta il supporto necessario per accedere ai Bonus statali in vigore. Inoltre, collabora con altre aziende nell’installazione sia di impianti idraulici ed elettrici per piscine e SPA, sia di impianti fotovoltaici.

Chi volesse ricevere una consulenza personalizzata, Bergamo Impianti si trova a Valbrembo, in via della Chiesa 6, ed è possibile contattare il suo staff chiamando il numero di telefono 3394637074 oppure scrivendo un’email all’indirizzo bergamoimpianti@bergamoimpianti.it

