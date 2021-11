Albano Sant'Alessandro, si ribalta con l'auto: illeso - BergamoNews

Albano Sant’Alessandro. È sceso dall’auto scosso, ma con nessuna ferita l’automobilista che martedì sera, 23 novembre, si è ribaltato con la propria auto in via Brugali ad Albano Sant’Alessandro. Il conducente, probabilmente per la velocità e il fondo stradale scivoloso, ha perso il controllo della vettura mentre stava cercando di immettersi su una laterale di via Brugali. Sul posto una pattuglia di carabinieri e i vigili del fuoco, fortunatamente per il conducente sono uno spavento.

