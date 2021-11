Yourbiz a fianco delle aziende B2B per innovare i metodi di vendita - BergamoNews

Yourbiz ha finalmente colmato il vuoto che molte agenzie di comunicazione tradizionali non sanno riempire. L’agenzia ha infatti adottato un approccio innovativo volto alle vendite, andando oltre alle classiche attività di web marketing internazionale su cui è affermata da diversi anni.

Questa nuova metodologia si chiama Sales Conversion, ed è un insieme di attività in cui i potenziali clienti individuati dal marketing vengono trasformati in clienti effettivi dal reparto vendite. Vediamo di cosa si tratta.

Mappatura dei processi di vendita

Il primo passo verso un miglioramento del tasso di chiusura delle vendite è seguire dei processi di vendita, evitando che ognuno faccia di testa propria.

Il processo di vendita è una sequenza di attività che il team commerciale svolge con disciplina per riconoscere i potenziali clienti più propensi ad acquistare e trasformarli in clienti effettivi con il migliore ritorno sull’investimento.

La mappatura e l’applicazione dei processi di vendita porta molti vantaggi, tra cui:

– applicare un sistema di controllo su tutto il reparto;

– trovare gli anelli deboli della catena e migliorarli;

– ottenere strategie definite per le fasi di pre-vendita, vendita e post-vendita;

– definire un metodo di lavoro condiviso che tutti in azienda possono e devono seguire;

– affrontare con più sicurezza le trattative.

Non a caso, le imprese che stanno avendo più successo seguono dei processi di vendita ben strutturati, senza lasciare spazio al disordine.

Lead scoring

Accanto a questa metodologia troviamo anche un supporto tecnologico, dato dal Lead Scoring.

Si tratta di una funzionalità presente su alcuni CRM, e permette di capire quali dei contatti nel tuo database sono più interessati e coinvolti, in modo da individuare chi è pronto per un appuntamento. Grazie a questa funzione è infatti possibile assegnare un punteggio a ogni contatto in base alle azioni che compie sul tuo sito o nelle tue email, segnalandoti con una notifica le persone che si dimostrano più interessate al tuo business.

Il punteggio va a formarsi grazie a una serie di azioni positive a tua discrezione che, se compiute, faranno accumulare punti al potenziale cliente. Per esempio:

– scarica la brochure aziendale = 10 punti;

– si iscrive alla newsletter = 5 punti;

– interagisce con una tua email = 3 punti;

– visita 5 pagine del tuo sito = 5 punti;

Seguendo questo metodo si va a sradicare l’abitudine di chiamare contatti freddi e aumentare le percentuali di chiusura vendite, perché si sa già su quali aspetti fare leva durante l’incontro e si parla con persone davvero interessate.

Gestire la rete vendita con una piattaforma digitale

Far utilizzare un software al reparto vendite è utile sotto molti aspetti, non solo per il Lead scoring.

La piattaforma che secondo gli esperti di B2B è più semplice e completa è HubSpot.

Grazie a questo software è infatti possibile tenere sotto controllo tutte le offerte in cantiere, vedere quale responsabile commerciale vende di più, e allo stesso tempo gestire l’assegnazione dei punteggi dei contatti, o anche inviare comunicazioni personalizzate a ognuno di essi.

Yourbiz mette a disposizione anche una demo gratuita per testare le infinite funzionalità di HubSpot. Richiedila per vedere con i tuoi occhi come puoi migliorare le vendite nel reparto!

© Riproduzione riservata

