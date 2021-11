“Tariffe giovani” anche in occasione della partita Atalanta-Venezia - BergamoNews

Bergamo. “Tariffe giovani” anche in occasione della partita che l’Atalanta giocherà al Gewiss Stadium contro il Venezia il prossimo 30 novembre: tariffe speciali per Under 10, Under 14 e Under 18.

Contro lo Spezia hanno usufruito di queste opportunità circa 2.000 ragazzi.

L’inizio della vendita dei biglietti per assistere ad Atalanta-Venezia inizierà lunedì 22 novembre secondo le modalità previste. Clicca qui.

