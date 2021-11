Oltraggia gli agenti di polizia locale, poi mette il video su Tik Tok: denunciata - BergamoNews

Bergamo. Avrebbe spruzzato del profumo verso due agenti di Polizia Locale in servizio alla stazione, dicendo “spruzza se c’è puzza di infame”. Poi ha postato il video sul social Tik Tok. Peccato che è stata riconosciuta dagli ufficiali in servizio e per questo denunciata al Tribunale dei minori per oltraggio a pubblico ufficiale.

L’episodio si è verificato in piazzale Marconi e risale allo scorso 13 ottobre. Da inizio settembre a metà novembre, sono in totale 14 le denunce effettuate dagli uomini del comando di via Coghetti nell’area del piazzale antistante la stazione. La maggior parte per reati di spaccio e in materia di immigrazione.

