MecSpe, a Bologna la fiera della manifattura italiana: presenti 62 aziende bergamasche - BergamoNews

Bologna. Saranno 62 le aziende/associazioni della provincia di Bergamo che parteciperanno dal 23 al 25 novembre a Mecspe, per la prima volta nel polo di BolognaFiere. Al centro della 19ᵃ edizione della fiera più importante in Italia dedicata alla manifattura ci sarà l’innovazione industriale, declinata su tutti i filoni tematici di maggiore interesse per il futuro: digitalizzazione, sostenibilità e formazione.

Tante le iniziative e gli appuntamenti della manifestazione bolognese, che può e vuole fare da propulsore verso un nuovo “rinascimento” della manifattura in chiave 4.0. Lo dimostrano soprattutto i dati sulle imprese che hanno scelto di esporre alla fiera organizzata da Senaf. Sono, infatti, oltre 1.960 le aziende che hanno aderito a Mecspe, che si piazza sul podio europeo per numero di espositori nel 2021.

La prima edizione a BolognaFiere di Mecspe, conta circa 92mila mq di superficie espositiva, 18 padiglioni, 13 saloni, 46 iniziative speciali e convegni e oltre 1.960 aziende in esposizione. Padiglioni e saloni raccontano il mondo dell’industria manifatturiera a 360°, al cui interno ampio spazio sarà dedicato alle tecnologie per produrre e alle filiere industriali, protagoniste non solo dell’innovativa parte espositiva ma anche delle unità dimostrative e delle isole di lavorazione. Su 2.000 metri quadrati di superficie si estende il cuore pulsante di Mecspe 2021: Gamification: la fabbrica senza limiti (pad. Centro Servizi), un percorso denso di attività dimostrative, interattive ed esperienziali che inducono visitatori ed espositori a sperimentare e osservare da vicino la nuova concezione di fabbrica, aperta e senza limiti e contestualmente avvicinare le nuove generazioni. Tra le novità c’è anche la Piazza Competence Center (pad. 21), pensata per conoscere da vicino le specificità dei sei Competence Center presenti a Mecspe con attività di orientamento, formazione e progetti innovativi in ambito Industria 4.0.

Grande attenzione al tema della sostenibilità poi con Percorso Ecofriendly – “Io faccio di più”, il percorso di Mecspe dedicato alle principali novità in materia di processi produttivi green, produzione e commercializzazione di materiali bio e/o riciclati. Al filone legato alla “Blue economy” è invece dedicata l’Area Progettazione e Design by Materioteca (pad. 36 – C18). Al mondo delle piccole e microimprese innovative è rivolto, sempre in partnership con Gellify, Startup Factory (pad. 21), il progetto pensato per favorire il dialogo tra startup e pmi che intendono promuovere la propria competitività e presentarsi agli stakeholder dell’industria manifatturiera. Infine, nel padiglione 26 gli operatori potranno visitare la Piazza delle Fonderie, un’area formativa ed espositiva promossa da Metef, supportata dalle associazioni Aim, Assofond, Face e autorevoli brand del settore che punta i riflettori sulla fonderia getti in lega leggera e il riciclo dell’alluminio, un metallo giovane ma sempre più trainante per l’industria, la ricerca e l’innovazione.

A Mecspe 2021 saranno presenti anche numerose associazioni di categoria, come Aidam (Associazione Italiana di Automazione e Meccatronica), Confindustria Cuneo, Confimi Industria, CNA Produzione, Collettiva Apitorino, Collettiva Apindustria Brescia, il Villaggio Confartigianato e anche per quest’anno è confermato lo spazio dedicato ad Ascomut, il Villaggio Ascomut, presente a Mecspe da oltre 15 edizioni.

Ragione Sociale Città Aeris Srl Clusone Algra Spa Almenno San Salvatore Ar Filtrazioni Srl Bergamo Arcoplex Group Srl Pontirolo Nuovo Automac Srl Bottanuco Automha Spa Azzano San Paolo Autor Srl Bergamo Bianco Srl Carobbio Degli Angeli C.G.T. Febo Tecnopolimeri Srl Verdellino Cast System Srl Castelli Calepio Ceresoli Utensili Srl Comun Nuovo Cms Spa Zogno Coax Valvole Italia Srl Grassobbio Colombo Filippetti Spa Casirate D Adda Comi Spa Ciserano Consorzio Scalve Meccatronik Vilminore Di Scalve Cosberg Spa Terno D Isola Donati Srl Calcio Edenya Srl Clusone Elabora Srl Canonica D’ Adda Ellepack Srl Calcinate Evlaser Srl Casnigo Fineline Italy Srl Bagnatica Fluiver Srl Albano Sant’alessandro Guarnimed Srl Unipersonale Credaro Industrial Technology S.C. Bergamo Itd Srl Almenno San Bartolomeo Lagunafuni Levate Laserberg Tech Srl Castelli Calepio Losma Spa Curno Ltf Spa Antegnate Mecmatica Srl Spirano Mollificio Bergamasco Spa Carvico Moxmec Srl Terno D Isola New Aerodinamica Srl Casazza O.C.S. Srl Adrara San Martino Omec Srl Colzate Orange 1 Precision Srl Mapello Orobica Meccanica Integrata Srl Rovetta Panza Ossitaglio Spa Pontida Panza Ossitaglio Spa Pontida Perquis & C. Srl Pontirolo Nuovo Pick To Light Systems S.L. Bergamo Pm Impianti Srl Suisio Pneumax Spa Lurano Qber Srl Mapello Radici Novacips Spa Chignolo D Isola Rcm Rossignoli Srl Bonate Sopra Recodi Tecnology Srl Palosco Resindast Srl Urgnano Robecchi Articoli Tecnici Srl Grumello Del Monte Sealcore Srl Castelli Calepio Sei Spa Curno Socaf Spa Osio Sotto Società Italiana Acetilene E Derivati S.I.A.D Spa Bergamo Spd Spa Caravaggio St.A.Te Technologies Srl Calvenzano Tav Vacuum Furnaces Spa Caravagio Turra Cologno Al Serio Tvm-Tech Srl Mapello Utensili A Profilo Tse Srl Mozzo Zund Italia Srl Valbrembo

I numeri della prossima edizione di MECSPE aggiornati al 02 novembre 2021

I SALONI DI MECSPE

Macchine e Utensili – Macchine utensili, Attrezzature, Utensili e Software di progettazione;

Macchine, materiali e lavorazioni della lamiera – Piegatura, Stampaggio, Taglio, Assemblaggio, Saldatura, Materiali e Software;

Fabbrica Digitale – Informatica industriale, IoT, Sensoristica industriale, Cloud-manufacturing, Tecnologie di identificazione automatica, Applicazioni, dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’interpretazione e l’interconnessione dei processi;

Logistica – Confezionamento, Imballaggio, Movimentazione, Material handling, Lean manufacturing, Software gestionale di magazzino, Supply chain management, Sistemi di Sicurezza, DPI, Terziarizzazione;

Subfornitura Meccanica – Lavorazioni meccaniche di precisione, Carpenteria metallica, Costruzioni meccaniche, Fasteners, Fonderie, Minuterie, Lavorazioni del filo metallico, Lavorazioni industriali per conto terzi, Microlavorazioni;

Subfornitura Elettronica – Cem (contract electronics manufacturer), Cablaggi, Ems (electronics manufacturing service), Pcb (produttori di circuiti stampati), Studi di Ingegneria e progettazione;

Eurostampi, Macchine e subfornitura plastica, gomma e compositi – Lavorazione materie plastiche, gomma e compositi, Macchine e impianti, Attrezzature ausiliarie, Materiali innovativi, Stampaggio, Estrusione, Imballaggio, Soffiaggio, Stampi, Modelli, Componenti normalizzati per stampi, Design, Software di simulazione e progettazione, Microlavorazioni;

Additive Manufacturing – Stampa 3D, Prototipazione Rapida, Rapid Manufacturing, Sistemi e servizi per reverse engineering, Tecnologia additiva, Materiali, Servizi, Hardware: stampanti e scanner 3D, accessori, Software di simulazione e progettazione;

Trattamenti e Finiture – Impianti per il trattamento delle superfici, Forni, Galvanica, Processi chimici ed elettronici, Lavaggio, Metallizzazione, Smaltatura, Zincatura, Prodotti e accessori per trattamenti, Trattamenti Termici, Verniciatura;

Materiali non ferrosi e leghe – Lavorazioni di materiali non ferrosi (Alluminio, Titanio, Magnesio, Leghe Leggere), Pressofusioni, Fonderie, Lavorazioni industriali conto terzi, Tecnologie, Design, Engineering;

Automazione e Robotica – Automazione e Robotica, Assemblaggio, Montaggio e manipolazione;

Controllo e Qualità – Certificazione e controllo della qualità, Metrologia, Strumenti di misura, Prove di laboratorio, Taratura, Attrezzature di analisi, Visione;

Power Drive – Organi di trasmissione meccanica, Oleodinamica, Pneumatica, Meccatronica, Controllo del movimento, Manutenzione, Aria compressa.

