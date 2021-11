L’istituto Mario Rigoni Stern, a cento anni dalla nascita, ricorda il “Sergente” - BergamoNews

Alessia Colleoni, Valeria Rossi e Vanessa Suardi, redattrici del Blog “Il Corriere della Serra” (coordinate da Ombretta Cosentino), dell’istituto agrario di Bergamo intitolato a Mario Rigoni Stern, annunciano una serie di iniziative nel centenario della nascita dello scrittore a partire da martedì 23 novembre.

Per molti anni Mario Rigoni Stern ha voluto e saputo essere una delle voci della letteratura del Novecento più attuale che mai.

Poche volte uno scrittore è riuscito a diventare quanto lui, lo specchio e il ritratto simultaneo di Natura ed etica civile, due chiavi fondamentali del nostro momento storico.

Ancora oggi una parte importante del mondo dei lettori inizia ad approcciarsi alla letteratura naturalistica quando comincia a leggere Mario Rigoni Stern.

E per molti è una sorpresa scoprire nei suoi libri, con la più trasparente delle evidenze, la complessa eterogeneità non solo biologica, ma culturale, del mondo naturale che ci circonda.

L’idea generica e stereotipata secondo cui gli ecosistemi siano riducibili alla somma meccanica di organismi viventi e non, ha ricevuto, con le sue opere, la più solenne e al tempo stesso gradevole smentita. Non ignoravamo la progressiva perdita di aree incontaminate, così come i devastanti effetti della guerra, ma è stato Rigoni Stern a metterci davanti agli occhi quanto poco sapevamo in materia.

Proprio per questo l’omonimo Istituto agrario di Bergamo, in occasione del centenario della sua nascita, vuole farsi promotore di un progetto che si declinerà nel corso dell’intero anno scolastico e vedrà protagonista l’iniziativa degli studenti.

L’idea di fondo è quella di rendere vivi e concreti quei valori di Natura e di etica civile propri della letteratura di Rigoni Stern, aprendo la scuola con i suoi preziosi giardini alla comunità cittadina.

Primo momento di questo percorso, punto di partenza e stimolo, sarà il convegno “Mario Rigoni Stern: cento anni dalla nascita”, che si terrà martedì 23 novembre nell’Aula Fenaroli dell’Istituto.

Interverranno, portando i loro saluti, Patrizia Graziani, dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale, Marzia Marchesi, assessora all’educazione, alla cittadinanza, alla pace, alla legalità e trasparenza, alle pari opportunità del Comune di Bergamo, Giorgio Sonzogni? presidente Associazione Nazionale Alpini, Mauro Magistrati, presidente Anpi Provinciale.

Entrando nel vivo del Convegno, sarà la volta dell’ex Dirigente dell’Istituto Benvenuto Cattaneo che si soffermerà sul percorso di intitolazione della scuola a Mario Rigoni Stern e, infine, dello scrittore Giuseppe Mendicino, studioso dell’opera di Rigoni Stern che ha potuto anche lungamente frequentare, oltre che autore della biografia “Mario Rigoni Stern: un ritratto”, pubblicata proprio in occasione del centenario, il quale si soffermerà sulla vita, sull’etica e sulla scrittura con proiezioni di video anche inediti.

