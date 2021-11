La storia del fruttivendolo Nico e i residenti della Malpensata: "Dategli la benemerenza” - BergamoNews

Bergamo. Fino a due anni fa era un vero e proprio punto di riferimento per il quartiere della Malpensata. Perché Nico Tirloni non vendeva solo frutta e verdura: regalava a tutti un sorriso, una battuta, ascoltava chi aveva bisogno di parlare un po’, portava le borse della spesa alle signore anziane, ogni mattina spazzava il marciapiede davanti al suo negozio e poi giù, per tutto il tratto fino all’incrocio. “Perché, come diceva il mio papà, quello che c’è fuori si riflette dentro”, racconta seduto al tavolo della sua cucina, in una villetta di via Per Orio.

La sua presenza è stata talmente importate per gli abitanti della zona, che un gruppo di cittadini ha proposto di dargli una benemerenza civica e la consigliera del Pd Oriana Ruzzini si è fatta portavoce di questa istanza.

La saracinesca del negozio di Nico si è abbassata due anni fa, quando è rimasto coinvolto in un brutto incidente nel quale ha perso una gamba. Ma nonostante la chiusura dell’attività, Nico continua a partecipare come può alle iniziative della Malpensata.

“Lui c’è – racconta Ruzzini -, su Nico si può sempre contare. Ad esempio lo scorso anno, dopo la pandemia, come cittadini del quartiere abbiamo deciso di realizzare un albero di Natale per rallegrare un po’ l’atmosfera. Nico ha partecipato, ha voluto sponsorizzare a nome del “Frutteto di Pino e Nico” nonostante il negozio fosse chiuso”.

Pino era il papà di Nico: “Lui era del 1925, nato a Caravaggio, arrivava da una famiglia di fornai da sette generazioni. Quando aveva due anni i suoi genitori sono venuti a vivere a Bergamo, hanno ritirato il forno alle case popolari alla Malpensata. Lui dava una mano, poi durante la guerra ha fatto il partigiano. Quando è tornato si è messo a gestire un negozio di frutta, verdura e alimentari sempre nel quartiere”, racconta.

Era il Dopoguerra, la gente aveva poco da mangiare, le famiglie erano numerose: “Mio papà cercava di dare una mano a chi aveva bisogno tanto che, quando la gestione del negozio è cambiata e a lui spettavano 250mila lire di liquidazione, il datore di lavoro gli ha dato il libretto dove aveva scritto tutti crediti che avrebbe dovuto riscuotere. Gli ha detto di andare a prenderli dai clienti che non avevano pagato i soldi. Lui ha aperto il libretto, c’erano i nomi di famiglie con dieci figli. Non se l’è sentita, l’ha buttato nel camino”.

Dopo aver fatto per un periodo l’ambulante, nel 1955, Pino ha ritirato il negozio di via San Giovanni Bosco 31. Nico è nato poco dopo, e quando era un ragazzino dopo la scuola aiutava il papà in negozio. Compiuti i 14 anni, nonostante i suoi genitori lo spingessero a studiare, ha scelto di lavorare nell’attività di famiglia.

Scomparso Pino, Nico ha portato avanti il negozio ed ha messo in pratica tutti gli insegnamenti del padre. “Sono sempre stato un cittadino molto attivo nel mio quartiere. Se posso do una mano volentieri. Ho costruito un rapporto con le persone che venivano a servirsi nel mio negozio, in tanti passavano anche solo per un saluto”.

Il 26 settembre 2019 la vita di Nico Tirloni e della sua famiglia è radicalmente cambiata: “Ero in moto insieme a mia moglie Luisa. Eravamo fermi in via Tiraboschi quando siamo stati tamponati e siamo finiti a terra. Una caduta da niente, solo che io sono finito con una gamba vicino alle ruote del pullman doppio, fermo in attesa di ripartire. Ho battuto contro l’autobus per avvertire l’autista di rimanere dov’era, ma lui non si è accorto ed è partito schiacciandomi da gamba. Il mio arto non c’era più, era attaccato al ginocchio solo attraverso un tendine”.

L’uomo è rimasto sempre cosciente ed è stato subito soccorso da una pediatra che stava uscendo per caso da un negozio. Trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni, è uscito dopo più di due mesi. Senza la sua gamba. Dopo quattro mesi di riabilitazione è tornato a casa, accudito da Luisa e dai suoi tre figli.

Ma il dispiacere per non poter più lavorare nel suo negozio è molto, anche se Nico continua ad essere una persona sorridente e piena di vita.

“Mi auguro che qualcuno ritiri la mia attività ora che l’ho messa in vendita. La Malpensata ha bisogno di negozi di vicinato, di commercianti che facciano rete, ci sono tante persone anziane che fanno fatica a fare la spesa. Il Despar è chiuso, non ci sono molte attività commerciali e se non ci sono i negozi il degrado avanza”.

I negozianti come Nico Tirloni rappresentano un valore per tutto il quartiere. Per questo i residenti e la consigliera Ruzzini chiedono che il suo impegno venga premiato attraverso la benemerenza civica.

