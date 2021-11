La ricerca della felicità, Blanca o Le pagine della nostra vita? La tv del 22 novembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 22 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Blanca”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Senza occhi”: il commissariato genovese di San Teodoro viene messo sottosopra dall’arrivo di Blanca, una giovane donna non vedente che può finalmente realizzare il sogno coltivato fin da bambina: diventare una consulente della polizia. Blanca all’inizio si scontra con la diffidenza di tutti, ma dimostra presto che può dare un contributo originale alle indagini fin dal caso di Margherita, una donna trovata morta sotto l’ex Ponte Morandi in circostanze misteriose. Mentre inizia ad instaurare un rapporto con Lucia, la figlia dodicenne della vittima, Blanca mette in campo la sua capacità di compensare con gli altri sensi e un incredibile intuito la mancanza della vista e i suoi “superpoteri” si rivelano preziosi nelle indagini sul caso.

Su RaiDue alle 21.20 verrà proposto il documentario “Sotto il vulcano”. Con i suoi tre vulcani, Vesuvio, Ischia e Campi Flegrei, il Golfo di Napoli è noto sin dall’antichità per la sua vivace attività vulcanica. Un’eruzione potrebbe verificarsi in qualsiasi momento. Perché l’uomo decide di convivere con questo costante pericolo?

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Jack Ryan – L’iniziazione”; su Rai4 alle 21.20 “Countdown”; su La5 alle 21.05 “Le pagine della nostra vita”; su Iris alle 20.55 “La ricerca della felicità”; e su Italia2 alle 21.10 “Ted 2”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Nessun Dorma”. L’eclettico musicista e produttore Vittorio Cosma e l’ispirato cantautore Vasco Brondi, già noto per il progetto Le luci della centrale elettrica, per una – puntata all’insegna del confronto tra stili e generazioni del pop-rock italiano. Un viaggio costellato da raffinate esibizioni dal vivo e gemme d’archivio.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Grey’s anatomy”; su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy. e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

