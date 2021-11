La Cittadella della Giustizia tra i progetti finanziati dal Pnrr, Dori: "Attesa da anni" - BergamoNews

Bergamo. C’è anche la realizzazione della Cittadella della giustizia nell’elenco dei progetti finanziati in provincia di Bergamo col Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

“Questo risultato è per me motivo di orgoglio e soddisfazione, avendone accompagnato e agevolato il percorso quando nel gennaio 2020 organizzai un incontro alla Camera dei Deputati – commenta l’onorevole Devis Dori, ex M5S passato a Liberi e Uguali -. Tengo a precisare che il finanziamento di questo progetto è stato approvato dal precedente Governo, il Conte2, come è facilmente dimostrabile dalle risposte del Ministro Bonafede ad alcune interrogazioni parlamentari e solo successivamente confermato dal Governo Draghi. Un progetto – conclude Dori – che si attendeva da anni e contribuirà all’efficientamento della giustizia bergamasca”.

