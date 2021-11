"Comuni Protagonisti", ecco la lista dei 12 candidati per cambiare la Provincia - BergamoNews

Bergamo. È pronta (e sarà ufficialmente presentata il prossimo 27 novembre) la lista “Comuni protagonisti – Provincia sostenibile”, formazione civica che concorrerà alle prossime elezioni provinciali del 8 dicembre.

“12 nomi – rigorosamente in ordine alfabetico, perché è una “squadra di pari” – rappresentativi di tutto il territorio provinciale, un amalgama di esperienza (come quella dei due consiglieri provinciali uscenti) e di giovani amministratori impegnati e competenti a cui viene affidato il compito di incarnare il metodo che abbiamo proposto agli amministratori bergamaschi, basato su confronto, collaborazione, coesione condivisione, competenza per mettere al centro dell’azione della Provincia di Bergamo i comuni”, spiegano i promotori del progetto.

“Ogni candidato – proseguono – dovrà farsi il portavoce di tutto il territorio ma soprattutto diventare anello di congiunzione con un ente di prossimità che, nonostante le limitazioni imposte dalla legge Del Rio, rimane un sostegno fondamentale per le nostre realtà comunali”.

“Quella che presentiamo non è solo una lista o un cartello elettorale, ma un progetto che è solo all’inizio, un laboratorio per idee e progetti che vengono “dal basso”. Proponiamo un cambio di passo e di metodo per la Provincia, tenendo ben presente, più che la provenienza, la meta da raggiungere attraverso l’incredibile opportunità offerta dal PNRR per fare crescere la nostra terra”, concludono.

Nella lista ci sono candidati di diverse sensibilità: Forza Italia, Italia Viva, civici, tutti accomunati da un progetto comune

Ecco l’elenco dei candidati di “Comuni protagonisti – Provincia sostenibile” al Consiglio Provinciale:

1.Amaglio Damiano – Consigliere di Seriate e consigliere provinciale uscente

2.Balduzzi Ilaria – Consigliere di Cerete​

3.Cocchi Massimo – Assessore di Calusco d’Adda e consigliere provinciale uscente

4.Galizzi Davide – Consigliere di San Pellegrino​

5.Giassi Alessandra – Consigliere di Osio Sopra

6.Nespoli Matteo – Consigliere di Zanica

7.Palazzini Osvaldo – Sindaco di Boltiere​

8.Pelliccioli Paolo​ – Sindaco di Mozzo

9.Rocca Chiara​​ – Consigliere di Almenno San Bartolomeo

10.Teani Raffaello​ – Consigliere di Suisio

11.Valoti Natalina – Sindaca di Pradalunga

12.Zenoni Nerella​ – Sindaca di Bianzano

Il 27 novembre la lista sarà presentata in una conferenza stampa unitamente al programma costruito insieme agli amministratori bergamaschi che hanno partecipato agli incontri organizzati nelle scorse settimane.

