Carrefour Express il supermercato con lo spirito della bottega - BergamoNews

Daniele Formenti titolare insieme al socio Stefano Colleoni, ritira nel 2017 il supermercato in Via Borgo SantaCaterina e da maggio 2021 anche il Carrefour Express in via Torquato Tasso.

Ci racconta come entrambe le realtà siano in due punti strategici e soprattutto un riferimento per gli abitanti e commercianti dei quartieri.

I supermercati Carrefour Express hanno tutto ciò di cui abbiamo bisogno ma con in più la comodità di essere nel pieno centro città, e la familiarità dei negozi di prossimità. L’anima è un po’ come quella che si respira in certi negozi di paese, le botteghe di un tempo, i volti che si aggirano tra gli scaffali spesso sono gli stessi, dietro al bancone o alla cassa si alternano gli stessi sorrisi ogni giorno, il piacere di fare la spesa diviene doppio e conviviale.

Con un totale di 250 metri quadri e 15 dipendenti i locali di Via Torquato Tasso e Borgo Santa Caterina sono diventati un punto saldo, rapporto che si è radicato nei quartieri soprattutto durante il periodo del lockdown a causa della pandemia Covid-19.

Carrefour Express ha una vasta offerta di prodotti freschi, dalle marche leader ai prodotti tipici locali a KM 0.

È inoltre partner di Bergamonews Friends! e a tutti gli abbonati omaggia uno sconto del 10% sul totale complessivo della spesa.

La promozione è valida solo nei punti vendita di Via Torquato Tasso n°23 e di Via Borgo Santa Caterina n°2.

Nicolò Belloli

