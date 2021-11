Al via la settimana europea per promuovere il test dell'Hiv: "A Bergamo centinaia di inconsapevoli" - BergamoNews

Bergamo. I dati dell’ospedale Papa Giovanni parlano di almeno 3.100 persone con una diagnosi nota di infezione da Hiv, dopo avere effettuato il test. “Ma si stima ce ne siano altre 300 persone non consapevoli, proprio perché il test non lo hanno mai effettuato – spiega Paolo Meli, Referente Associazione Comunità Emmaus –. Inoltre, rispetto alle 3.100 note, poco meno di 300 risultano perse al follow up. In alcuni casi potrebbero essere in carico ad ospedali di altre province ma, verosimilmente, diversi sono coloro che non si stanno più curando”.

Le persone che assumono correttamente la terapia non si ammalano di Aids e non trasmettono l’infezione. “Favorire l’emersione del sommerso e aiutare le persone a continuare ad assumere correttamente la terapia diventano dunque obiettivi fondamentali – aggiunge Meli -. Ciò passa anche attraverso il supporto alle persone più fragili, l’abbattimento di stigma e pregiudizi e il miglioramento dell’informazione a tutti i livelli, a partire dalle nuove generazioni”.

Anche a Bergamo parte la Settimana Europea del Test: una campagna che incoraggia le organizzazioni partner – della comunità, della sanità e delle istituzioni pubbliche – in tutta Europa a unirsi per una settimana due volte l’anno per aumentare gli sforzi per promuovere il test e la consapevolezza sui benefici di una diagnosi precoce di epatite C ed Hiv. L’iniziativa, nata nel 2013, è cresciuta fino a diventare un evento europeo ampiamente riconosciuto con centinaia di organizzazioni partecipanti ogni anno.

La rete delle organizzazioni di Bergamo Fast-track City aderisce per la terza volta a questo appuntamento, offrendo il test per Hiv, Epatite C e sifilide in diversi luoghi della città. Oltre che al Check-point di Via Moroni 93, il test sarà proposto infatti in contesti esterni e in luoghi che si occupano di persone fragili e di marginalità. Le iniziative continueranno fino al 1 dicembre, Giornata Mondiale di Lotta all’AIDS.

“Da marzo 2019, Bergamo ha aderito alla rete delle Fast Track City, un network mondiale di città focalizzato al raggiungimento degli impegni contenuti nella Dichiarazione di Parigi di luglio 2017, in particolare quello del 90-90-90 (90% di tutti i casi di HIV viene diagnosticato; il 90% delle persone sieropositive ha accesso alle terapia antiretrovirali; il 90% delle persone trattate raggiunge la soppressione della carica virale) e quello della riduzione dello stigma a 0 – spiega Marcella Messina, assessora alle Politiche sociali -. L’impegno dell’amministrazione è quello di promuovere la massima diffusione della cultura della prevenzione attraverso il sostegno a iniziative come la Testing Week che favorisce l’accesso al test per HIV, epatite C e malattie sessualmente trasmissibili al di fuori dei luoghi convenzionali. Per la seconda volta, infatti, anche PalaFrizzoni, la sede del Comune, diventerà nella mattina di sabato 27 novembre uno dei punti dove eseguire il friendlytest”.

“L’iniziativa di Bergamo Fast-track City ha dovuto affrontare la pandemia Covid – aggiunge Franco Maggiolo, Responsabile UOS Patologie HIV correlate e terapie innovative ASST -. Avevamo paura che i buoni risultati ottenuti rispetto agli obiettivi 90/90/90 nel 2019 potessero essere in qualche modo mitigati dal limite imposto nel 2020 dalla pandemia. Fortunatamente, questo non è avvenuto e tutte le voci della Cascade of Care, anche se di poco, sono migliorate. Il ruolo di Bergamo Fast Track City non è stato marginale. Il Check point, aperto a maggio 2020, ha dato nuovo vigore alla capacità di sperimentazione della rete a supporto del sistema sanitario travolto dalla pandemia. Le organizzazioni aderenti hanno fornito supporto logistico consegnando a domicilio farmaci per l’HIV a quelle persone che non potevano ritirarli direttamente presso la farmacia dell’ospedale a causa delle limitazioni del lockdown o per problemi di salute e di trasporto”.

“Nel 2019 sono stati effettuati 700 test per Hiv e 208 per Hcv. Nel 2020 con l’apertura del Check Point avvenuta nel mese di giugno, sono stati effettuati quasi 600 test per Hiv, Hcv e sifilide in soli 6 mesi di attività – conclude Ilaria Mercurio, Croce Rossa Italiana Comitato Bergamo -. Nel 2021, sin qui, sono stati eseguiti circa 800 test per ciascuna tipologia. Notiamo una particolare sensibilità e adesione da parte degli studenti universitari coinvolti, soprattutto in occasione delle Testing Week, grazie alla collaborazione con la Consulta Universitaria Studentesca. Oltre al Check Point di Via Moroni, il test è stato offerto presso alcuni servizi che si occupano di persone vulnerabili e fragili e in luoghi di aggregazione in occasione di eventi. Particolare anche l’esperienza del test offerto a sexworkers con postazioni mobili nei luoghi della prostituzione”.

Il calendario per il #friendlytest

Friendlytest con prenotazione – Checkpoint in via Moroni 93

– Lunedì 22 novembre dalle 14.00 alle 18.00

– Mercoledì 24 novembre dalle 18.00 alle 22.00

– Giovedì 25 novembre dalle 10.30 alle 14.30

– Venerdì 26 novembre dalle 9.00 alle 13.00

Per prenotare il test è necessario utilizzare la friendlyapp scaricabile da google play e da apple store

info: 3314542234 o bergamofasttrack@gmail.com in queste date è necessario prenotare

Friendlytest senza prenotazione – Aperture eccezionali

– Sabato 27 novembre dalle 9.30 alle 13.00 presso Palazzo Frizzoni-Piazza Matteotti

– Sabato 27 novembre dalle 14.00 alle 17.00 presso il Centro Sociale Pacì Paciana

Friendlytest senza prenotazione – Luoghi della marginalità

– Lunedì 22 novembre dalle 10.00 alle 13.00 Bergamo – Drop-in

Cooperativa di Bessimo / SerD Bergamo Angolo Via Bono Foro Boario

Info 3355946746 – riduzione_danno@bessimo.it

– Mercoledì 24 novembre dalle 9.00 alle 12.00 Sorisole – Ambulatorio Servizio Esodo

Patronato San Vincenzo Via Madonna dei Campi, 38 Sorisole

Info 3381642822 – servizio.esodo@gmail.com

– Giovedì 25 novembre dalle 20.00 alle 22.00 Bergamo – Dormitorio Galgario

Caritas Diocesana Bergamasca Via del Galgario, 3 Bergamo

Info 035399486 – galgario@caritasbergamo.it

– Venerdì 26 novembre dalle 17.00 alle 20.00 Bergamo – Ambulatorio Fondazione Opera Bonomelli

Via Carnovali, 95 Bergamo

Info 035319800

Test HCV senza prenotazione – SerD di Bergamo, nell’ambito del Progetto SOS

Lunedì 22 novembre dalle 7.00 alle 13.00

Martedì 23 novembre dalle 16.00 alle 19.00

Mercoledì 24 novembre dalle 11.00 alle 13.00

Giovedì 25 novembre dalle 7.00 alle 13.00

Venerdì 26 novembre dalle 16.00 alle 19.00

In allegato la locandina con gli appuntamenti

Per informazioni:

Sito internet www.friendlytest.it

FB Bergamo Fast-Track City

TW e IG BergamoFriendlyTest

bergamofasttrack@gmail.com

Tel. 331 4542234

