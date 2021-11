Una moneta per Bergamo: Palazzo Pacchiani Rivola e l’antica zecca orobica - BergamoNews

Bergamo. Città Alta sa regalare numerose sorprese a coloro che vogliono addentrarsi lungo le sue vie.

Passeggiando lungo gli stretti vicoli che contraddistinguono il centro storico è possibile assaporare il clima delle diverse epoche che si sono avvicendate e scoprire così vicende a volte sconosciute.

Per questo motivo è fondamentale tener sempre gli occhi aperti in quanto ogni dettaglio può rivelare piacevoli sorprese come nel caso del Palazzo Pacchiani Rivola.

Nascosto fra i numerosi fabbricati che affiancano via Gaetano Donizetti, l’edifico ha rappresentato per decenni un vero e proprio fulcro per la Vicinia di San Cassiano che, la sua chiesa e la sua fontana, dominavano il Colle Gromo.

Di proprietà della famiglia guelfa dei Rivola, la struttura ha vissuto il massimo splendore quando fungeva da zecca cittadina ospitando così la produzione autonoma di denaro.

Attiva a partire dal 1236, quest’ultima si occupò di fabbricare una serie di monete in argento particolari in quanto raffiguranti sul dritto il busto di Federico II di Svevia insieme alla scritta IMP(E)R(A)T(OR) FREDERICVS, mentre sul rovescio era possibile osservare diverse vedute del capoluogo accompagnate dall’iscrizione PERGAMVM.

Le rappresentazioni numismatiche indicano in maniera concreta la collocazione politica di Bergamo che, dopo aver combattuto all’interno della prima Lega Lombarda, decise di collocarsi su una linea filoimperiale, complici i contrasti con le vicine Milano e Brescia.

La conferma di questa presa di posizione arrivò in occasione della Battaglia di Cortenuova del 1237 quando il comune orobico decise di consegnarsi direttamente al sovrano teutonico e di appoggiarlo nel conflitto con gli altri membri della coalizione.

Nonostante la scomparsa di Federico II avvenuta nel 1250, la Zecca di Bergamo continuò nella propria opera sino al 1331 tenendo così vivo il distacco venutosi a creare con le altre città lombarde.

La raffigurazione presente sul dorso dei “Grossi” da sei denari d’argento non è passata inosservata agli occhi dell’Università degli Studi di Bergamo che ha deciso di utilizzarla per il proprio logo.

Sottoposto a una serie di interventi nel corso dei secoli, il Palazzo Pacchiani Rivola ha cambiato più volte aspetto tant’è che nella sezione meridionale è possibile osservare grossi blocchi di pietra probabilmente alla base dell’edificio originale.

Il grande portone a tutto sesto caratterizzato dagli stipiti scolpiti in bugnato e dal simbolo degli Angelini conduce a un androne con volta a crociera, mentre finestre e balconcini si inseriscono nella parte superiore della facciata intonacata.

Attualmente sede del Museo Cividini nella Antica Zecca, il Palazzo Pacchiani Rivola non ha perso la sua entità testimoniando un’epoca che vide Bergamo al centro della politica italiana ed europea.

