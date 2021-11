Progetti di edilizia innovativa: la Camera di Commercio mette in palio 100mila euro - BergamoNews

Bergamo. La Camera di commercio ha lanciato una nuova iniziativa assumendo un preciso impegno per valorizzare le progettualità della filiera edile bergamasca. Si tratta del premio Mastri, dotato di un fondo di 100.000 euro, un concorso che premia gli interventi svolti da imprese bergamasche singole o aggregate che hanno utilizzato materiali, componenti e processi innovativi nel mondo dell’edilizia.

Con il premio Mastri la Camera di commercio vuole valorizzare le esperienze positive realizzate quali esempi concreti di edilizia innovativa ispirate ai principi di integrazione delle filiere e di scambio delle conoscenze e delle competenze. La filiera edile, tradizionalmente uno degli assi portanti dell’economia provinciale, ha sperimentato nell’ultimo decennio un’intensa evoluzione che ha riguardato i criteri progettuali così come le tecniche di lavoro. L’edilizia si è rinnovata per stare al passo dei tempi e così facendo è diventata fattore di traino per una nuova economia in coerenza con i principi di sostenibilità, rispetto dell’ambiente e circolarità.

Ora queste realizzazioni imprenditoriali innovative sono le candidate per il premio della Camera di commercio.

Gli interventi possono essere stati svolti da imprese singole o aggregate, purché con sede legale od operativa nella provincia di Bergamo. Possono essere proposte costruzioni civili o industriali, di committenza pubblica o privata, purché abbiano previsto l’utilizzo di materiali, componenti e processi innovativi, compresi i sistemi intelligenti per la progettazione, la messa in opera e la gestione, al fine di garantire una maggiore sostenibilità ambientale nonché una maggiore consapevolezza e un valore aggiunto per i futuri fruitori.

La partecipazione è aperta alle imprese di qualsiasi dimensione, sia artigiane che industriali, appartenenti alla filiera edile bergamasca, che nel biennio 2020-2021 abbiano realizzato, o contribuito a realizzare, progetti di edificazione o di ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio edilizio ovunque localizzati, con l’applicazione diretta di soluzioni innovative declinate in diversi ambiti.

“Partecipando al premio Mastri – afferma Carlo Mazzoleni, presidente della Camera di commercio – le nostre imprese potranno far conoscere le proprie realizzazioni, valorizzando le proprie capacità professionali, ideative e innovative e dando visibilità al loro impegno nel campo della responsabilità socio-ambientale. È un’occasione che la Camera di commercio offre per distinguere i progetti più meritevoli e contribuire alla diffusione della cultura dell’edilizia sostenibile”.

L’edilizia innovativa è già stata oggetto di attenzione del Tavolo dell’edilizia promosso dalla Camera di commercio. L’iniziativa, che ha coinvolto tutti i rappresentanti e gli interlocutori locali della filiera e che ha portato alla sottoscrizione nel dicembre 2015 del Manifesto del rinascimento urbano, aveva come idea ispiratrice la convinzione che un territorio guidato dal principio della sostenibilità poteva reagire efficacemente alle sfide ambientali e sociali. Ora il premio Mastri si innesta su questo pensiero e prevede un riconoscimento ufficiale ai progetti più interessanti.

È possibile presentare la propria candidatura fino alle ore 12 del 31 dicembre 2021. Maggiori dettagli sul sito web www.bg.camcom.it.

