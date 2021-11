Il weekend si chiude tra nuvole e pioggia - BergamoNews

Marco Tarantola ci accompagna a vedere che tempo farà sul finire del weekend e all’inizio della nuova settimana con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

La discesa di un nucleo di aria fredda dal mare del Nord verso la Spagna darà vita ad una depressione che influenzerà il tempo anche sulla Lombardia e su Bergamo, con cielo grigio e piogge deboli ma diffuse fino alla mattina di martedì.

Possibile un breve e temporaneo miglioramento del tempo nella giornata di mercoledì. Nel prossimo fine settimana è da confermare la discesa di aria più fredda dall’Artico verso la valle del Rodano, con effetti sulla Lombardia da confermare nei prossimi giorni.

Le temperature tenderanno a rimanere sostanzialmente stabili almeno fino a giovedì, quando si potrà iniziare ad avvertire un calo più generalizzato.

Domenica 21 novembre 2021

Tempo Previsto: al mattino cielo grigio con nebbie o nubi basse sulle aree di pianura, sereno o poco nuvoloso in montagna. Al pomeriggio tendenza al peggioramento con nubi in aumento a partire da ovest, qualche debole pioggia sparsa possibile sulle pianure occidentali; graduale aumento della nuvolosità anche sui monti, in particolare sulle Prealpi occidentali. In serata deboli piogge sulle aree di pianura e sulle Prealpi occidentali, nuvoloso sul resto della fascia montuosa.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 6 e 8 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 10 e 12 °C.

Lunedì 22 novembre 2021

Tempo Previsto: al mattino coperto su tutta la regione con piogge diffuse e deboli nevicate sui rilievi oltre 1800 metri di quota. Nel pomeriggio nubi compatte su tutta la regione, diminuzione delle precipitazioni sui rilievi centro orientali, deboli piogge diffuse sulle aree di pianura. In serata cessano i fenomeni sui rilievi, in particolare sulle Alpi, deboli piogge sulle aree di pianura.

Temperature: in lieve diminuzione nelle massime. In pianura minime per lo più comprese tra 6 e 8 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 8 e 10 °C.

Martedì 23 novembre 2021

Tempo Previsto: al mattino molte nubi su gran parte della regione, residue deboli piogge sulla pianura e le Prealpi occidentali, qualche schiarita sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio cessano i fenomeni su tutta la regione, molto nuvoloso sulla Lombardia occidentale, schiarite sulle pianure orientali. In serata nuvoloso su gran parte della regione ma senza piogge.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 6 e 8 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 8 e 10 °C.

