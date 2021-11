Gromo: malore per il titolare del ristorante Castello, arriva l'elisoccorso - BergamoNews

Gromo. Si è sentito male intorno alle 15 di domenica pomeriggio, il titolare del ristorante Posta al Castello, in piazza Dante a Gromo.

L’uomo, 55 anni, molto conosciuto in paese per via della sua attività, ha accusato un malore e subito sono stati chiamati i soccorsi.

Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza ma, vista la gravità della situazione, si è reso necessario l’intervenuto dell’elisoccorso che ha trasportato il 55enne in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

