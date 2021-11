Cinquina. E testa a Berna - BergamoNews

Come a Empoli, anche al rientro da questa terza sosta l’Atalanta piazza la goleada. Contro lo Spezia.

Qualche problema (e non da poco) nella prima mezz’ora, dal rigore in poi il divario tra le due compagini è effettivamente emerso e finalmente la Dea torna ai tre punti tra le mura amiche.

Il match va appunto suddiviso in queste due fasi di gara: nella prima mezz’ora di gioco lo Spezia ha spaventato non poco gli uomini di Gasperini con un piglio che difficilmente si vede in una squadra che lotta per la permanenza in A.

La squadra ligure si è rivelato spavalda, subito in pressione, ha trovato il vantaggio e nonostante questo non si è barricata ma ha continuato a proporre gioco arrivando ancora dalle parti di Musso con un palleggio veloce.

L’inerzia della gara cambia soprattutto in occasione del rigore siglato da Zapata. Il sorpasso atalantino (e l’immediato 3-1) rendono il secondo tempo pieno di spazi per la Dea che gestisce per lunghi tratti e poi imbastisce le infilate approfittando di una difesa spezzina non proprio attenta.

Ne escono altri tre gol e un finale tranquillo, senza patemi. Questa vittoria manda l’Atalanta a quota 25 in attesa dei tre big-match di giornata e consente ai neroazzurri di preparare al meglio l’impegno importante di Uefa Champions League. Vincere significherebbe certificare almeno il terzo posto, non vincere renderebbe tutto molto complicato.

TOP E FLOP

Zapata, Zappacosta, Pasalic stanno in un momento di grazia. L’asse tra l’esterno ex Genoa e il croato si sta ripetendo gara dopo gara (riguardare Manchester e Cagliari), mentre per quanto riguarda il colombiano, definito sottotono dal proprio C.T. in nazionale, prosegue nel suo periodo di forma eclatante.

Proseguendo nell’analisi dei singoli ancora ottimo Palomino, non male anche Maehle che si distingue in maniera più che sufficiente in entrambe le fasi. Bene il riposo di Freuler (che teneva sul groppone anche i 180 minuti in nazionale) e bene il ritorno al gol di Muriel.

Malinovskyi fatica molto, ma come spesso capito poi si esalta con la sua specialità ossia la conclusione da fuori.

Più fumosi e meno precisi Djimsiti e Ilicic, mentre Musso sullo 0-1 ha solo la “colpa” di colpire debolmente la palla che così non va in angolo e ritorna nella disponibilità di Nzola, ma proprio sulla punta ospite compie un buon intervento nella ripresa.

Continuo però a ripetere come l’argentino debba migliorare a mio avviso nella gestione con la palla tra i piedi.

LE PAGELLE

Musso 6

Toloi 6,5

Palomino 7

Djimsiti 6

Zappacosta 7 (Scalvini SV)

De Roon 6,5

Koopmeiners 6,5 (Pessina 6)

Maehle 6,5

Pasalic 8,5 (Piccoli SV)

Ilicic 6 (Malinovskyi 6+)

Zapata 8 (Muriel 6,5)

