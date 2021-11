Tu si que vales, il tennis o V per Vendetta? La tv del 20 novembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 20 novembre su RaiUno alle 20.35 andrà in onda una nuova puntata di “Ballando con le Stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci.

Su Canale5 alle 21.30 sarà la volta di “Tu si que vales”.

Su RaiDue alle 21.20 spazio a “Tennis: Nitto ATP Finals”. A cura di Rai Sport Torino. Semifinale Telecronaca di Nicola Sangiorgio, Marco Fiocchetti e Paolo Canè.

Su RaiTre alle 21.45 ci sarà una nuova puntata di “Sapiens – Un solo pianeta”, condotto da Mario Tozzi.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Moonraker – Operazione spazio”; su Rai4 alle 21.20 “American Assassin”; su Iris alle 20.55 “Paura”; e su Italia2 alle 21.10 “V per vendetta”.

Spazio alla musica lirica su Rai5 dove alle 20.55 andrà in scena “Julius Caesar” di Giorgio Battistelli. Dal Teatro dell’Opera di Roma, in prima rappresentazione assoluta Julius Caesar su musica di Giorgio Battistelli. Orchestra e coro del Teatro dell’Opera di Roma, direttore Daniele Gatti, regia Robert Carsen.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.25 “I Simpson”; su La7 alle 21.15 la serie “Versailles”; su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me – Mentire per amore”; su La5 alle 21.30 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!