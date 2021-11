Terribile schianto in via Carducci: auto esce di strada, abbatte un albero e si ribalta in un parcheggio - BergamoNews

Bergamo. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale di Bergamo avrebbe affrontato la rotonda di via Carducci a tutta velocità e avrebbe perso il controllo della propria auto, ribaltandosi nel parcheggio esterno del negozio Expert dopo aver abbattuto un albero.

È la dinamica dell’incidente che attorno alle 5 di sabato 20 novembre ha svegliato i residenti, allarmati dal boato causato dallo schianto: al volante della vettura un 22enne italiano originario dell’Ecuador, residente in città, che subito dopo l’accaduto ha abbandonato il luogo del sinistro ed è stato ritrovato in ospedale dagli agenti.

Quando la Polizia Locale è arrivata in via Carducci, insieme a un’ambulanza, ha trovato infatti solo l’auto capovolta e devastata, l’albero abbattuto e un’altra vettura in sosta danneggiata.

Il 22enne era già uscito con le sue forze dall’abitacolo e, probabilmente sotto choc, si è allontanato raggiungendo a piedi via Carnovali: qui ha incontrato un amico e in quel momento ha accusato un malore. Sul posto è quindi giunta un’ambulanza della Croce Bianca che l’ha accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è stato sottoposto a tutti gli esami del caso (compresi quelli tossicologici).

Le sue condizioni non sarebbero gravi.

