Gasperini: "Buona prestazione, arriviamo all'impegno di Champions League in forma" - BergamoNews

Al termine del match vinto 5-2 ai danni dello Spezia ha parlato il tecnico dell’Atalanta Gasperini sulla prestazione offerta dai suoi ragazzi:

“Nel secondo tempo abbiamo abbassato molto il ritmo concedendo il possesso allo Spezia che è una squadra che sa costruire e attacca con tanti uomini. Per essere la prima gara dopo le nazionali è stata una buona gara, alla fine qualcuno era un po’ affaticato. E’ stata una partita giusta anche in vista della Champions”

Sui singoli non si è tirato indietro dichiarando:

“Pasalic sta attraversando un grande periodo di forma, è decisivo sia con gli assist che con i gol. Malinovskyi e Muriel sono entrati bene, stiamo crescendo anche dalla panchina. Non è stata una partita facile, ci sono state difficoltà”

Sui rientri di giocatori importanti come Toloi, Pessina e Muriel si è espresso così:

“Il ritorno di questi calciatori è stato importante, soprattutto in difesa abbiamo avuto tante defezioni. Rientravano Toloi e Djimsiti ma anche Pessina. Il valore di Muriel è arcinoto. Siamo in un buon momento, è una striscia molto impegnativa però ci arriviamo bene”

Quando gli è stato chiesto di Inter-Napoli ha detto:

“Siamo in una buona posizione, quando ci sono gli scontri diretti si spera sempre un pareggio per guadagnare su tutti però il campionato è lunghissimo e dobbiamo guardare soprattutto a noi stessi. Per una settimana almeno siamo ancora in zona Champions”

