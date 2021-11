Bergamo, un Daspo al giorno ai disturbatori della stazione: "Ora occhi sulla Malpensata" - BergamoNews

Bergamo. Si spostano in Malpensata i controlli delle Unità Mobili di Quartiere e del Nucleo interventi per la sicurezza urbana (Nisu) della Polizia Locale. Dal 9 al 18 novembre, in 252 ore di presidio, i 6 agenti in servizio hanno elevato 22 sanzioni per violazione dell’ordinanza anti alcol, 5 denunce, 2 segnalazioni all’autorità giudiziaria per uso di sostanze stupefacenti e 1 arresto per spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

“A loro abbiamo chiesto uno sforzo ulteriore, ovvero di essere ancora più proattivi in presenza di situazione critiche – spiega il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Sergio Gandi -. Esercitando una maggiore pressione sui soggetti che indebitamente sostano o si caratterizza per comportamenti impropri, si può sperare in un’inversione di tendenza. Quel che mi preme sottolineare – aggiunge – è che i nostri agenti non sono statici: circolano, avvicinano le persone, le identificano, le invitano a spostarsi o desistere da comportamenti incivili, andando oltre laddove ci siano gli estremi”.

A Bergamo il tema sicurezza è sempre caldo. Nei giorni scorsi, 150 residenti hanno firmato una petizione per chiedere “più controlli e meno degrado nelle zone limitrofe alla stazione”, definendo le misure contro il consumo di alcol e gli interventi della Polizia Locale “insufficienti, non commisurati né quantitativamente né qualitativamente alla gravità della situazione”. La lettera, protocollata e inviata a Palafrizzoni, alle forze dell’ordine e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stata presentata da residenti, proprietari di immobili ed esercizi commerciali, liberi professionisti e dipendenti che lavorano nelle vie Novelli, Paglia, Bonomelli, piazzale Marconi, via Quarenghi, Maglio del Lotto, Malpensata, Mozart, Don Bosco, Furietti, Luzzatti, in piazzetta don Spada e nell’area davanti all’Urban Center. Allegate, ci sono anche delle proposte per attenuare la situazione: “Divieto di vendita per asporto di alcolici tra le 16 e le 6 – si legge -; pattugliamento costante nelle zone più critiche come il market di via Novelli, aperto fino a tarda sera e dove spesso gruppi di persone si ferma a bere alcolici; più telecamere, illuminazione” e “Daspo per chi si rende responsabile di risse”.

“I problemi elencati sono reali, nessuno vuole negarli o minimizzarli”, commenta Gandi, difendendo il lavoro svolto dalla polizia del Comune di Bergamo. “Tra Piazzale Marconi, piazzale Alpini e le via Paglia e Bonomelli i nostri agenti hanno prestato 7.343 ore di presidio da inizio anno al 30 ottobre, 1.106 ore con l’Unità Mobile tra il centro e viale Papa Giovanni”. Soltanto da inizio settembre al 17 novembre, sono stati emessi 77 Daspo Urbano ed effettuati 25 sgomberi alla stazione autolinee, ai quali si aggiungono 21 denunce (la maggior parte per spaccio o reati in materia di immigrazione, altre per furto, ricettazione, resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale) e 1 arresto. Numeri che vanno ovviamente sommati al lavoro di Carabinieri e Polizia di Stato.

A fianco dei 150 firmatari della lettera sono scesi i parlamentari della Lega Simona Pergreffi, Rebecca Frassini e Daniele Belotti , oltre al consigliere comunale Alberto Ribolla, che all’amministrazione chiedono di intervenire “con provvedimenti incisivi per risolvere il problema dello spaccio e del degrado”. Uno dei suggerimenti riguarda “il divieto di vendita degli alcolici e non solo il divieto di consumo in tutta l’area della stazione”. Dal punto di vista normativo sarebbe una forzatura – replica Gandi -. Prima dovrebbe farsene carico chi ha responsabilità legislative a livello nazionale, così come del tema immigrazione – osserva l’assessore – non gestibile soltanto a livello locale”. Sul tema, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha avuto un confronto con il ministro degli Interni Luciana Lamorgese pochi giorni fa, in occasione dell’inaugurazione della nuova Accademia della Guardia di Finanza.

