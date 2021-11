ACI Rally di Monza, Sebastien Ogier guida dopo le prove bergamasche - BergamoNews

Selvino. La lotta per il Mondiale di Rally si fa sempre più avvincente.

Dopo le prove di Costa Valle Imagna e Gerosa, gli assi del motore si sono sfidati lungo le strade della Bergamasca per la terza giornata dell’Aci Rally di Monza.

A sorridere al termine della mattinata fra Val Cavallina e Val Seriana è stato Sebastien Ogier il quale è riuscito a strappare il comando della competizione a Elfyn Evans.

Il duello che aveva caratterizzato anche la scorsa edizione si è ripetuto lungo le strade della SS8 Colli di San Fermo che ha visto il francese della Toyota primeggiare con un secondo e mezzo sul diretto rivale.

Il 32enne gallese ha prontamente risposto aggiudicandosi la SS9 Selvino districandosi al meglio lungo i tornanti della Val Seriana e portandosi al comando con 2”3 di vantaggio.

guarda tutte le foto 9



L’ACI Rally di Monza a Selvino

Il secondo passaggio in Val Cavallina ha ridato smalto al campione del mondo che si è ripreso lo scettro e si è ripetuto nuovamente all’ombra del Monte Poieto attestandosi al comando della graduatoria con poco più di cinque secondi sul rivale.

In vista delle prove all’Autodromo Nazionale ancora aperta la lotta per il podio con Daniel Sordo (Hyundai) che ha incrementato sul belga Thierry Neuville (Hyundai), coinvolto in un incidente nel primo passaggio a Selvino.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!