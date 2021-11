Tale e quale show, Quarto grado o Alla ricerca di te? La tv del 19 novembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 18 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Tale e quale show”, condotto da Carlo Conti.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The good doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Affrontare il dolore”: Lea e Shaun hanno difficoltà ad affrontare il dolore dopo la perdita della loro bambina. Shaun si rifugia nel lavoro, mentre Lea cerca di evitare ogni possibile interazione sociale.

Su RaiTre alle 21.25 verrà proposta la visione del documentario “C’era una volta”. Sirte, 20 ottobre 2011: sullo sfondo dell’infuocata Primavera Araba libica, il colonnello Muammar Gheddafi, in fuga nella sua città natale, cade nelle mani dei ribelli. Le immagini della sua cattura e uccisione fanno il giro del mondo e diventa l’emblema della liberazione della Libia dopo 42 anni di dittatura. A distanza di 10 anni dalla sua scomparsa, il documentario “C’era una volta Gheddafi”, analizza la controversa figura del leader libico dal suo debutto sulla scena internazionale sino al tragico epilogo.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su Italia1 alle 21.15 spazio a “Le Iene show”.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Domino”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Alla ricerca di te”; su Iris alle 20.55 “Scommessa con la morte”; e su Italia2 alle 21.10 “Shadowhunter – Città di ossa”.

Su Rai5 alle 21.15 “Art Night – La vita oltre la firma. L’Hokusai immaginato”. Nel 1923 l’ultimo capolavoro dell’artista giapponese Katsushita Hokusai viene distrutto da un incendio. Oggi, tuttavia, è stato possibile ricostruirlo, partendo dall’unica immagine sopravvissuta: una foto monocroma del secolo scorso.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

