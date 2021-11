"Stop a smantellamento ospedale di San Giovanni Bianco": si muovono i consiglieri regionali - BergamoNews

Milano. I Consiglieri di Opposizione in Consiglio Regionale della Lombardia Niccolò Carretta (AZIONE), Jacopo Scandella (Partito Democratico) e Dario Violi (Movimento 5 Stelle) hanno depositato un Ordine del Giorno collegato alla Riforma Sanitaria in discussione in queste settimane per chiedere lo stop allo smantellamento del presidio ospedaliero di San Giovanni Bianco e un suo effettivo rilancio al fine di dare una risposta concreta ai bisogni di salute dei cittadini della Valle Brembana e dei territori limitrofi.

La normativa in vigore – si cita nel documento – classifica l’ospedale di San Giovanni Bianco come un presidio di base, con bacino di utenza compreso tra gli 80.000 e i 150.000 abitanti e dotato di un Pronto Soccorso, un reparto di Medicina interna, Chirurgia generale, Ortopedia, Anestesia e servizi di supporto in rete di guardia attiva e in regime di pronta disponibilità sulle 24 ore di Radiologia, di Laboratorio e di Emoteca.

Inoltre, questi presidi dovrebbero essere dotati di letti di “Osservazione a Breve Intensiva”.

“È stata proprio la Giunta, tramite una risposta scritta a confermare che il presidio, però, è attivo per sole 9 ore giornaliere e soltanto nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì. Contando – dichiarano i Consiglieri Carretta, Scandella e Violi- che il paese della Val Brembana dista circa 60 km dall’Ospedale Papa Giovanni XXIII ci sembra assolutamente irrazionale proseguire allo smantellamento di un punto di riferimento per le tante persone che continuano ad abitare quell’area montana”

Niccolò Carretta (Azione): “Stiamo facendo molte proposte per assicurare ai lombardi che questa riforma porti effettivamente miglioramenti alla sanità di montagna, e parallelamente vogliamo scongiurare il rischio concreto che alcune strutture ospedaliere territoriali vengano depotenziate ulteriormente. San Giovanni Bianco rappresenta un presidio montano su cui chiediamo impegni concreti di fronte ai cittadini bergamaschi.”.

Jacopo Scandella (Partito Democratico): “Dopo la mobilitazione di questa estate, il Direttore Generale Pavesi aveva rassicurato rispetto agli investimenti e all’operatività dell’ospedale di San Giovanni Bianco. A distanza di mesi, però, nulla è cambiato e i disservizi denunciati dai Sindaci e dai cittadini della Valle sono ancora lì. Con il PNRR però non ci sono più scuse: ci sono i soldi e c’è il personale per investire nei territori montani, a patto di volerlo fare”.

Dario Violi (Movimento 5 Stelle): “Stiamo facendo di tutto affinché gli ospedali e le strutture sanitarie di montagna, non vengano dimenticate o, peggio, sacrificate in favore di investimenti su quelle più grandi che già forniscono numerosi servizi ai cittadini. Nella nostra regione ci sono aree dove c’è una sovrabbondanza di offerta sanitaria. Dobbiamo scongiurare il rischio che i territori montani, che più di tutti soffrono per l’esiguità dei servizi, siano ancora una volta dimenticati”.

