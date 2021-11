"Per Bergamo, Responsabilità e Territorio", ecco la lista del centrodestra alle elezioni provinciali - BergamoNews

Bergamo. L’unica vera lista di centrodestra alle prossime elezioni provinciali. Così si definisce la lista “Per Bergamo, Responsabilità e Territorio” e, secondo quanto dichiarato dal coordinatore Juri Imeri, sindaco di Treviglio “è pronta a lavorare per il bene della nostra provincia con un gruppo di amministratori serio e preparato ad affrontare le numerose sfide che ci aspettano. Dopo il consenso da parte degli amministratori della Lega e di Fratelli D’Italia, la lista ha già raccolto il consenso di tanti amministratori civici. Il dialogo e la responsabilità nei confronti dei cittadini dopo i mesi più difficili e duri della pandemia saranno le nostre parole d’ordine”.

“Siamo pronti infatti a dialogare per il futuro del nostro territorio e stiamo già lavorando per questo importante obiettivo – prosegue Imeri -. Abbiamo formato dei gruppi e delle strutture di lavoro che sono già al lavoro da tempo per il programma. Siamo pronti per scendere in campo per Bergamo”.

La lista di centrodestra appoggerà comunque la candidatura di Pasquale Gandolfi, sindaco di centrosinistra di Treviolo.

Ecco i componenti della lista:

Manuel Bentoglio, sindaco di Grassobbio.

Valentina Busi, assessore ai Servizi Sociali e alla Comunicazione di Sorisole.

Alessandro Colletta, sindaco di Orio al Serio.

Mauro Faccà, assessore allo Sport e Tempo libero di Casirate d’Adda, ex sindaco.

Fabio Ferrari, assessore Edilizia privata e Urbanistica Castione della Presolana.

Giulia Gherardi, consigliere delegato alle Politiche giovanili e all’innovazione di Costa Serina.

Matteo Macoli, sindaco di Ponte San Pietro.

Daisy Marcolongo, assessore alle Politiche di sostegno e sviluppo alle attività produttive, Commercio, Politiche per il Lavoro, Gemellaggio di Brembate Sopra.

Gianfranco Masper, consigliere di Treviolo, consigliere provinciale.

Sara Mazzola, consigliere comunale di Dalmine.

Nicoletta Noris, vicesindaco di Grumello del Monte.

Elena Pagani, assessore ai Servizi sociali di Castelli Calepio.

Giuseppe Prevedini, consigliere comunale di Caravaggio, ex sindaco.

Maria Angela Riva, sindaco di Antegnate.

Omar Seghezzi, sindaco di Premolo.

Demis Todeschini, vicesindaco Sant’Omobomo Terme, consigliere provinciale.

