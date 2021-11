Natale si avvicina, a Bergamo tornano i mercatini: ecco dove e quando - BergamoNews

Molti negozi hanno cominciato ad addobbare le vetrine e gli spazi interni, passeggiando per strada si scorgono sempre più luminarie e i primi amatori hanno già preparato l’albero. Nell’aria si respira tanta voglia di Natale: le festività si avvicinano, così a Bergamo e in diverse località della provincia orobica tornano i Villaggi e i mercatini natalizi.

Bergamonews vi propone una panoramica delle kermesse sul territorio orobico. Ricordiamo che, come sempre, potete trovate tutti gli appuntamenti consultando la sezione degli eventi, puntualmente aggiornata. Inviateci e inserite le iniziative organizzate in tutta la Bergamasca per diffonderne l’informazione.

BERGAMO

Dal 20 novembre al 26 dicembre in piazzale Alpini torna il Villaggio di Natale, con i tradizionali mercatini dove si potranno trovare tante idee regalo in vista delle festività.

L’orario di apertura è dalle 9.30 alle 19.30: nelle tradizionali casette sarà possibile acquistare prodotti artigianali, dolci e altre specialità enogastronomiche, con artigiani provenienti da tutta Italia e dall’estero.

E per i bimbi? Tante le sorprese in programma, dalla visita di Santa Lucia a quella di Babbo Natale, con regali e dolci per tutti.

A Bergamo torna “Christmas village”, i Mercatini di Natale. L’appuntamento è dal 26 novembre al 9 gennaio in piazza Matteotti. Si potranno trovare casette di prodotti artigianali e gastronomici e non solo.

L’iniziativa è organizzata da Comap.

PROVINCIA

A partire da sabato 20 novembre Babbo Natale torna in Val Seriana, dove aprirà la sua Casa Bergamasca al centro dell’antico borgo di Gromo, negli spazi inediti di palazzo Scacchi Filisetti, antica residenza. A organizzare in sicurezza, l’accoglienza di un ospite tanto importante sarà ancora una volta lo staff della Fattoria Didattica Ariete di Gorno, coordinato da Mauro Abbadini e Roman Ceroni, attivo da ben quattordici edizioni.

La Casa Bergamasca di Babbo Natale sarà il centro di gravità delle settimane prenatalizie nel centro di Gromo, inserito fra i Borghi più Belli d’Italia e definito la “Toledo della Bergamasca” per l’antica arte qui sviluppata nei secoli passati. Propone per questo il MAP, Museo delle Armi e delle Pergamene, ed anche il Museo Naturalistico degli animali delle Orobie.

Tutto il borgo sarà vestito a festa e lungo le vie i negozi ospiteranno i mercatini. Negli angoli più suggestivi gli abitanti allestiranno caratteristici presepi artigianali. Il “Concorso della Letterina” assegnerà a sorteggio fra tutti i visitatori gite gratuite (con tutta la propria classe) alla Fattoria Didattica Ariete di Gorno e alle miniere della Valle del Riso.

La Casa Bergamasca di Babbo Natale sarà aperta ogni sabato e domenica sino al 26 dicembre (dalle 14 alle 18), con aperture straordinarie anche martedì 7, mercoledì 8 e venerdì 24 dicembre. Info al numero 347.3240391 e sul sito www.lacasabergamascadibabbonatale.it

A Castione della Presolana tornano i Mercatini di Natale. L’iniziativa, giunta alla 19esima edizione, è organizzata da VisitPresolana e dal Comune: l’appuntamento è al Piazzale Donizetti a Castione della Presolana nelle frazioni di Bratto/Dorga nei weekend 20/21 novembre, 27/28 novembre, 4/5/6/7/8 dicembre, 11/12 dicembre e 18/19 dicembre.

Dopo un anno di stop ritornano in tutto il loro splendore per segnare il forte desiderio di ripartenza della nostra vallata. Nell’arco degli anni passati si sono imposti a livello nazionale ed internazionale per la qualità dell’offerta legata ai prodotti e alle animazioni, caratteristiche che non mancheranno anche in quest’edizione che sa di rinascita. Tante casette di legno nella classica atmosfera natalizia che si mischia alle tradizioni vive nella nostra Conca della Presolana. Troverete circa 35 espositori, dagli hobbisti con prodotti a tema natalizio e non, artigiani, tanta enogastronomia tipica delle nostre belle valli e punti ristoro. L’Area espositiva per questo 2021 sarà caratterizzata da due novità ed un gradito ritorno: per primo vi segnaliamo che l’area food truck STRINU’, che ha avuto un grande successo al Pora Beach quest’estate, sarà allestita sulla Piazza e si aggiungerà alla classica casetta con Polenta alla spina e al servizio ristoro. Arriva, poi, al centro del piazzale la tradizionale giostra dei cavalli per ritornare piccini, ai Natali di una volta fatti di divertimenti semplici e dello star in famiglia. Ritorna, poi, il grande albero, richiamo alle tradizioni, sotto il quale troverete tante animazioni durante tutti i weekend: bande musicali, canti, aperitivi con dj, artisti di strada, folclore, cantastorie e tanto altro. Torna il Trenino della Presolana, la Casa di Babbo Natale con i classici laboratori creativi e altre novità. La principale è un simpatico labirinto ambientato tra i ghiacci del Polo Nord al fine del quale incontrare Babbo Natale e consegnare la letterina. Troverete tanti addobbi sparsi in tutto il comune volti a creare un’atmosfera natalizia diffusa. Torna il tanto partecipato concorso “Scatta, posta e vinci” con le postazioni selfie dedicate. Nel centro storico di Castione vi aspettano i commercianti con “Saperi e Sapori”, all’insegna dell’artigianato e dei prodotti tipici. Tutto questo verrà inaugurato il 20 novembre alla presenza delle autorità. Non dimentichiamo dal weekend dell’Immacolata il tradizionale concorso Presepi in strada con le opere presepiali in tutto il comune in particolare nel magico Borgo di Rusio. Vi è poi la possibilità di prenotare soggiorni per gruppi e famiglie comprensivi di ingresso casa Babbo Natale, giro con il trenino e apposite scontistiche con gli alberghi. Contattare VisitPresolana per le info. Per il calendario completo visitare il sito www.visitpresolana.it o contattarci a infopoint@visitpresolana.it o allo 034660039.

Ai mercatini si troveranno:

– Villaggio di Babbo Natale

– Laboratorio degli Elfi

– Borgo degli Gnomi

– Trenino magico della Presolana

– Animazioni Musicali

– Spettacoli itineranti

Orari apertura bancarelle: 1° appuntamento

Sabato 20 novembre: dalle 10.00 alle 20.30

Domenica 21 novembre: dalle 10.00 alle 19.00

Orari apertura bancarelle: 2° appuntamento

Sabato 27 novembre: dalle 10.00 alle 20.30

Domenica 28 novembre: dalle 10.00 alle 19.00

Orari apertura bancarelle: 3° appuntamento

Da sabato 4 a martedì 7 dicembre: dalle 10.00 alle 20.30

Mercoledì 8 dicembre: dalle 10.00 alle 19.00

Orari apertura bancarelle: 4° appuntamento

Sabato 11 dicembre: dalle 10.00 alle 20.30

Domenica 12 dicembre: dalle 10.00 alle 19.00

Orari apertura bancarelle: 5° appuntamento

Sabato 18 dicembre: dalle 10.00 alle 20.30

Domenica 19 dicembre: dalle 10.00 alle 19.00

Domenica 28 novembre dalle 10 alle 18 a Dossena torna “Cioccolandossena”. L’iniziativa, giunta alla sesta edizione si terrà in piazza del cioccolato.

Si potranno trovare mercatini di artigianato e di gastronomia locale.

– Attività per bambini dalle 14 alle 17 – Prepara il tuo addobbo natalizio.

– Vin brulé e polenta con nutella.

– Radio 2.0

A Scanzorosciate torna il Villaggio di Natale. Sarà aperto nelle seguenti date: domenica 28 novembre, domenica 5 dicembre, mercoledì 8 dicembre e domenica 12 dicembre nel centro storico dalle 9 alle 18.

Sabato 4, domenica 5 e mercoledì 8 dicembre a Colere torna il Villaggio di Natale, dove si potranno trovare mercatini dell’artigianato e prodotti tipici dalle 9 alle 18.

Inoltre…

Sabato 4 dicembre dalle 14.30 alle 16.30 verranno proposti laboratorio per bambini “Coloriamo il nostro presepe”.

Domenica 5 dicembre

– nel pomeriggio the caldo, vin brulé e frittelle a sostegno della scuola materna;

– dalle 14.30 alle 16 laboratorio per bambini “Creiamo il nostro rpesepe”.

Domenica 5 dicembre a Brusaporto si svolgeranno i mercatini di Natale. L’appuntamento è dalle 10 alle 18 al parco del Mercato. Saranno protagonisti enti del terzo settore, hobbisti, commercianti e ambulanti.

Da domenica 5 a venerdì 8 dicembre a Cornalba tornano i mercatini di Natale. Saranno aperti dalle 10 alle 18 e permetteranno di trovare tante idee regalo.

Mercoledì 8 dicembre dalle 9 alle 19 a Seriate si terrà la festa di Santa Lucia. L’appuntamento è in piazza Donatori di Sangue dove si potranno trovare idee per addobbare la casa in occasione del Natale, articoli regalo creativi e prodotti tipici regionali di qualità, dolcetti & street food e non mancheranno alcune proposte dedicate alla casa ed al benessere naturale.

Il programma è ricco di animazione e divertimento per grandi e piccini.

In contemporanea si svolgerà il rinomato Mercato del Forte.

Dalle 9,00 alle 19,00 I MERCATINI

– PROFUMI & SAPORI

Prodotti tipici italiani di qualità con degustazioni e vendita DOLCETTI & STREET FOOD

– CREATIVA Addobbi di Natale e articoli regalo – artigianato arte

– CASA DOLCE CASA

Prodotti e servizi per la casa

BIO Prodotti Bio per il benessere naturale

EVENTI COLLATERALI A TEMA

ARTISTI DI STRADA E SPETTACOLI

GIOSTRA DEI CAVALLI

Dalle 10 alle 12 – 15,30 alle 18,00

LABORATORI CREATIVI CON MATERIALI DI RICICLO PER BAMBINI

L’Amministrazione comunale organizza in contemporanea spettacoli teatrali, mostre, laboratori, concerto del Corpo bandistico Città di Seriate e il grande Mercato del Forte in Via Italia.

