Lech Walesa a San Pellegrino per la raccolta fondi sulla Sindrome Kabuki - BergamoNews

San Pellegrino Terme. Lech Walesa, fondatore di Solidarnosc, premio Nobel per la Pace nel 1983 e Presidente della Polonia dal 1990 al 1995, sarà ospite d’onore in Italia venerdì 19 novembre in occasione della terza edizione del premio Ambassador Day. Una manifestazione di beneficenza organizzata con lo scopo di raccogliere fondi a supporto delle ricerche biomediche sulla Sindrome Kabuki, una malattia rara che colpisce i neonati, condotte presso l’istituto Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, Centro diretto dal professor Giuseppe Merla.

Un evento che rende merito – inoltre – alle aziende, ai professionisti e alle associazioni che con il loro esempio e contributo prezioso sono Ambasciatori del Sistema Italia, trasmettendo il valore del Made in Italy nei settori del Verde, del Bio, dell’Agroalimentare, dell’ambiente e della ecosostenibilità a livello Nazionale ed Internazionale.

Tra gli ospiti annunciati, nel corso della serata, interverranno con messaggi e contributi video l’Ambasciatore italiano in Polonia Aldo Amati e il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, mentre a rappresentare gli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia, saranno presenti il Vicario della Provincia di Bergamo, l’Ufficiale Pierluigi Russo e il Grand’Ufficiale Delegato per la Lombardia, Alberto di Maria. Inoltre, interverranno l’onorevole Fabiola Bologna, il Sindaco di San Pellegrino Terme Fausto Galizzi e il vice sindaco Vittorio Milesi.

L’edizione di venerdì 19 novembre, che si terrà nella splendida cornice del Casinò Municipale di San Pellegrino Terme a partire dalle 18, premierà professionisti e aziende leader del settore e sarà condotta dall’attrice e cantante Martina Difonte. L’evento prevede inoltre le esibizioni artistiche della cantautrice cracoviense Agnieszka Chrzanowska, della pop singer Debora Tundo, della soprano Dominika Zamara accompagnate da Fabio Crespiatico – basso e pianista Alessandro Lupo Pasini. Parteciperà anche il Coro Figli di Nessuno.

La serata è organizzata dalla GE Communication Company e dalla Fondazione Syndrome Kabuki.

