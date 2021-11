Fino a domenica prevale il sole - BergamoNews

E siamo già a alle porte di un nuovo weekend. Che tempo farà? Lo illustra Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’espansione verso est dell’anticiclone delle Azzorre produrrà la stabilizzazione del tempo sulla Lombardia per alcuni giorni, ma favorirà sulle zone di pianura anche l’arrivo delle nebbie, che localmente risulteranno dense e persistenti durante il giorno, oppure nubi basse, con cielo grigio per buona parte della giornata. Da confermare la tendenza ad un lieve peggioramento a partire da domenica.

Le temperature nei prossimi giorni tenderanno a una generale diminuzione nei valori minimi, mentre le massime in pianura saranno influenzate dal livello di persistenza delle nebbie.

Venerdì 19 novembre 2021

Tempo Previsto: al mattino soleggiato su Alpi e Prealpi, nuvoloso per nubi basse in pianura, qualche nebbia sui settori orientali e fascia di alta pianura, in sollevamento col passare delle ore. Nel pomeriggio poco nuvoloso su Alpi, Prealpi e alta pianura, parzialmente nuvoloso sul resto della pianura, con nubi basse più compatte sui settori meridionali. Nella sera e nella notte bel tempo su tutta la regione con la formazione di nebbie diffuse su tutta la pianura.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 7 e 9 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 11 e 13 °C.

Sabato 20 novembre 2021

Tempo Previsto: al mattino soleggiato su Alpi e Prealpi, nebbie diffuse su tutta la pianura, localmente dense e persistenti con forte riduzione della visibilità. Nel pomeriggio bel tempo su Alpi, Prealpi e alta pianura, nuvole alte o persistenza di qualche nebbia sulla medio/bassa pianura. Nella sera e nella notte sereno o poco nuvoloso su Alpi e Prealpi, ritorno delle nebbie dense su tutta la pianura.

Temperature: in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 4 e 6 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 10 e 12 °C.

Domenica 21 novembre 2021

Tempo Previsto: al mattino cielo grigio per nubi basse sulle aree di pianura, poco nuvoloso in montagna. Al pomeriggio tendenza al peggioramento, con qualche debole pioggia sparsa possibile sulle pianure occidentali e aumento della nuvolosità anche sui monti, in particolare sulle Prealpi. In serata deboli piogge sulle aree di pianura, nuvoloso sulla fascia prealpina.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 4 e 6 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 10 e 12 °C.

