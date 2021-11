Con Bergamonews Friends! in visita all'affascinante mostra sulla materia in Gamec - BergamoNews

Bergamo. Una visita guidata alla mostra “Nulla è perduto. Arte e materia in trasformazione”, a cura di Anna Daneri e Lorenzo Giusti, che fino al 13 febbraio occuperà interamente gli spazi della GAMeC, ma anche una preziosa occasione di conoscenza e contaminazione in un’ottica di business.

Queste le opportunità al centro del secondo appuntamento dedicato esclusivamente ai partner di Bergamonews Friends!, andato in scena nella serata di mercoledì 17 novembre alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo.

Oltre una ventina le aziende che hanno deciso di partecipare, avendo la possibilità di interagire e fare rete con colleghi delle stesso settore e non solo, con un momento culturale di grande pregio a fare da sfondo.

L’iniziativa è stata introdotta dalle parole di Stefano Magri, responsabile marketing di Bergamonews, Simona Bonaldi, nella doppia veste di Amministratore delegato di Bergamonews e di consigliere di GAMec, e Lorenzo Giusti, direttore di GAMeC che ha illustrato agli ospiti contenuti e significato della mostra.

Per alcuni partner è stata anche l’occasione per mettere in vetrina i propri prodotti, protagonisti assoluti del momento conviviale che ha chiuso la serata.

I partner di Bergamonews Friends! in visita alla Gamec

In particolare l’Azienda Agricola Pagnoncelli Folcieri, che con Francesca Pagnoncelli ha offerto vini e birre IGA di moscato di Scanzo e moscato giallo: ottimo accompagnamento per i salumi del Salumificio Gamba Edoardo, per i prodotti della Trattoria Taiocchi offerti da Ovidio Taiocchi e per il “Nòter de Bérghem”, cremoso blu di capra affinato con Valcalepio Moscato Passito e una miscela di ciliegie e mirtilli essiccati ideato dal Caseificio La Via Lattea e appena premiato al World Cheese Awards 2021-22 di Oviedo.

