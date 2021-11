Castel Cerreto: la scuola dell’infanzia Piazzoni presenta didattica e offerta formativa - BergamoNews

La scuola dell’infanzia “Emilio Costanzo Piazzoni” di Castel Cerreto (frazione di Treviglio), amministrata e gestita dalla Fondazione Istituti Educativi di Bergamo, apre le sue porte a genitori e futuri alunni per illustrare il progetto formativo dell’anno scolastico 2022/23 nel corso di un open day che si terrà in presenza sabato 27 novembre, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00. In queste fasce orarie sarà, infatti, possibile prenotare un colloquio con le maestre, che mostreranno ai genitori la scuola raccontandone la storia, le attività, i valori e gli ambienti di cui si caratterizza (mensa, sala giochi, giardino e atrio).

La scuola “E. C. Piazzoni” di Castel Cerreto, che fa capo alla Fondazione Istituti Educativi di Bergamo a seguito delle disposizioni testamentarie della Contessa Emilia Wojna Piazzoni, è un istituto di origini antiche, che nel tempo ha sviluppato uno stretto rapporto con il territorio circostante, integrandosi perfettamente nel tessuto locale. Oggi, l’asilo ospita una sezione eterogenea di bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni e svolge le proprie attività didattiche dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 15:30 con pranzo.

La scuola pone al centro della propria attività la cura del bambino e ha come finalità lo sviluppo dell’autonomia, dell’identità, della competenza, del senso di cittadinanza e del rispetto per la natura. Il progetto formativo dell’istituto di quest’anno “Io, l’ambiente e la natura”, infatti, pone al centro il rapporto bambino-ambiente e si articola in 4 nuclei di apprendimento: l’autunno e l’inquinamento, l’inverno e l’aria, la primavera e l’acqua e, infine, l’estate. L’obiettivo sarà proprio quello di promuovere un rapporto positivo con la natura sfruttando certi tratti caratteristici del comportamento infantile, quali la curiosità e il gusto dell’esplorazione e della scoperta.

Prendendo parte all’open day del 27 novembre si potranno approfondire queste e molte altre informazioni sulla scuola. Una volta terminato il colloquio con le maestre sarà, poi, possibile richiedere la modulistica per effettuare l’iscrizione direttamente sul sito di FIEB, all’indirizzo https://www.istitutieducativi.it/

Per informazioni e per prenotare la propria partecipazione all’open day è necessario contattare il numero 035 243927 (dal lunedì al venerdì) oppure inviare un’e-mail a reception01@istitutieducativi.it

