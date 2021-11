Boltiere: stanziati interventi per centro civico, scuole e sicurezza - BergamoNews

Boltiere. Mercoledì 17 novembre si è riunito in seduta ordinaria il consiglio comunale di Boltiere. Dopo il primo punto all’ordine del giorno riguardante l’approvazione della variante denominata ex-mulino, che ha visto il voto favorevole anche della minoranza di Insieme per Boltiere, la sessione consiliare si è soffermata sulla decima variazione di bilancio dell’anno.

Variazione, come spiegato dal consigliere delegato Massimo Lena, che ha riguardato sistemazione di alcuni capitoli per il riallineamento tecnico necessario per gli ultimi mesi dell’anno. La variazione, tuttavia, vede i suoi aspetti più importanti nelle spese per il personale e in alcuni investimenti che hanno riguardato la parte in conto capitale del bilancio, e che hanno permesso nuovi investimenti.

In particolare, per quanto riguarda il personale si è giunti ad un accordo per il 2022 con i comuni di Capriate e Brembate per la figura del Segretario Comunale, verrà inserita poi una nuova figura per quanto riguarda l’ufficio tecnico e anche un nuovo assistente sociale.

Tramite, invece, l’utilizzo dell’avanzo libero 2020 sono stati finanziati interventi sui sistemi di sicurezza del paese per circa 36.000 €. Verranno poi ristrutturati gli ambulatori dei medici in Via Caffi per 15.000 €, dove si abbatterà una parete divisoria, si cambieranno le porte e si procederà al raffrescamento della sala d’aspetto.

Nuovi interventi sono previsti anche per le scuole, sia elementari che medie. Con uno stanziamento di 40.000 € verrà sistemato il tetto e adeguato l’impianto elettrico della primaria e i bagni delle medie. Questo, come ha sottolineato il Sindaco Osvaldo Palazzini, porta la spesa per le scuole in due anni e mezzo di insediamento della nuova amministrazione a più di 800.000 €.

Importanti lavori saranno effettuati al centro civico Aldo Moro. Per un importo di circa 120.000 €l’amministrazione ha previsto il rifacimento dei bagni, l’installazione di un nuovo impianto di trattamento aria e la sistemazione del tetto.

Altri interventi sono poi previsti per il parcheggio del centro diurno integrato: 4.500 €, e per la palestra polifunzionale, dove verranno installati sistemi divisori per le docce per circa 5.000 €.

Investimenti ed interventi ha precisato a fine consiglio il Sindaco Palazzini dislocati su tutto il territorio comunale, dei quali potrà beneficiare tutta la popolazione boltierese.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!