Aci Rally di Monza, in pista anche Enrico Oldrati: "Un'emozione unica correre davanti ad amici e familiari" - BergamoNews

Bergamo. Tra i piloti che giovedì hanno debuttato all’Aci Rally di Monza, ultima tappa del Campionato del Mondo che si terrà tra l’Autodromo Nazionale di Monza e le strade della Provincia di Bergamo fino al 21 novembre, c’è anche Enrico Oldrati.

Ventisei anni, bergamasco e figlio d’arte (papà Diego e lo zio Devid Attilio erano entrambi piloti), ha iniziato la propria carriera a bordo di una Fiesta R2 nel mondiale Junior Wrc per poi passare quest’anno alla Skoda R5 del Team Munaretto in coppia col navigatore vicentino Elia De Guio.

Arrivato carico all’appuntamento mondiale, dopo una stagione ricca di novità ma soddisfacente, ha lanciato anche una piccola provocazione ai propri avversari, che va a scaldare ancora di più l’atmosfera competitiva.

In un recente post su Facebook, Oldrati ha ricordato ai colleghi piloti che le ricognizioni (preziosissime per ispezionare il campo di gara ed elaborare delle note accurate per i navigatori) permesse per una gara di caratura mondiale come l’Aci Rally Monza sono solo due, mentre nei giorni scorsi, soprattutto nelle ore notturne, il traffico automobilistico si è sospettosamente intensificato nelle strade previste dal percorso del rally, intorno a San Fermo.

“Un comportamento da parte di certi personaggi non molto etico dal punto di vista sportivo” che non smorza però il suo entusiasmo, in vista di una gara così importante.

Oldrati, come si è preparato all’appuntamento?

È molto difficile preparare una gara come questa, soprattutto con l’incognita meteo che può cambiare le sorti della stessa. Noi abbiamo fatto solamente una giornata di test per prendere confidenza sull’asfalto, in quanto non ho mai corso con questa vettura su questo tipo di fondo. Però non mi sconforto troppo perché so che le condizioni saranno uguali per tutti e sarà un altro tassello da aggiungere per il mio percorso di crescita.

Cosa si prova a correre tra le strade di casa?

Sarà un’emozione unica in quanto saranno presenti tutti i miei fan, amici, la mia famiglia. Purtroppo tra di loro ci doveva essere anche mio nonno, che è sempre stato un mio grande sostenitore, ma è venuto a mancare qualche settimana fa, quindi questa gara la dedicherò anche a lui. Ovviamente sarà molto difficile rimanere concentrati e la pressione del non fare errori si sentirà parecchio. Ma come in ogni gara ce la metteremo tutta.

Enrico Oldrati

È la sua prima esperienza all’Aci Rally Monza?

Con questo format che si alternerà tra circuito e speciali nelle nostre valli bergamasche è la prima volta, anche perché sinceramente mi definisco più un “terraiolo”, dove si utilizza una tecnica di guida molto diversa dall’asfalto, sul quale bisogna essere molto precisi sia nella staccata che nelle traiettorie…sicuramente le prove in circuito saranno interessanti e ci sarà da divertirsi.

Un bilancio della stagione fino a questo punto?

Abbiamo partecipato al Campionato Italiano Rally Terra (Cirt) concludendo in quinta posizione, con due gare dove ci siamo ritirati per un disguido tecnico, su sei gare complessive. Quest’anno siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto, siamo arrivati molto vicini a concludere sul podio, quindi uno stimolo in più per far meglio l’anno prossimo.

Cosa significa confrontarsi con i piloti del mondiale?

Nel giro del mondiale impari molto cosa vuol dire serietà e professionalità fin da subito ed è questo che lo contraddistingue dal resto dei campionati, poi potersi confrontare con i migliori al mondo è veramente stimolante e ti porta a dare sempre il massimo.

Si sbilancia nel prefissarsi qualche obiettivo? Ha delle particolari aspettative o delle sfide personali per questa gara?

Preferisco non dirlo per scaramanzia, tireremo le somme domenica a fine gara.

La macchina è nuova, c’è stata occasione per prendere sufficiente confidenza?

Come anticipato prima, il rally è uno sport dove l’allenamento conta moltissimo e riuscire a stare in auto il più possibile porta molti benefici. Purtroppo per mancanza di budget non abbiamo potuto fare molti chilometri su asfalto come avremmo voluto, ma cercheremo di usare la testa e fare una gara in progressione.

Correrà con rivali “storici” e/o amici-rivali?

No, purtroppo, il Covid non ha permesso ad alcuni di parteciparvi…

Per lei sarà l’ultima gara della stagione: quali sono i suoi obiettivi in ottica 2022?

Purtroppo sì, questa è l’ultima gara della stagione 2021 e quindi cercherò di divertirmi e godermela fino in fondo. Per l’anno prossimo abbiamo in mente un paio di opzioni: sto aspettando conferme dagli ultimi sponsor, ma penso di rientrare nel Mondiale WRC2 utilizzando sempre la Skoda Fabia R5 che è stata l’auto che mi ha dato più feeling fin da subito.

© Riproduzione riservata

