A San Giovanni Bianco un corso dedicato all’informatica - BergamoNews

Avviato a settembre 2021, il corso triennale di operatore informatico è una delle proposte che la sede di San Giovanni Bianco di ABF fa agli studenti che terminano la scuola media.

Perchè scegliere il corso dedicato all’operatore informatico di ABF?

Al termine del corso, che dura 3 anni con la possibilità di frequentare anche un anno in più, gli studenti saranno eccellenti operatori in grado di lavorare nel settore dell’informatica e dell’industria con il ruolo di amministratore di sistema, manutentore e riparatore di devices, ma anche nel settore della vendita e delle riparazioni di computer, telefoni e periferiche.

E’ palese come il mondo sia sempre più legato alla tecnologia e all’informatica. E’ proprio in quest’ottica che ABF ha scelto di offrire anche questo percorso di studi. Con le competenze apprese, il diplomato potrà facilmente inserirsi nel mondo del lavoro sia come lavoratore autonomo che come dipendente di aziende del territorio, sempre alla ricerca di questa tipologia di figura.

Di cosa si occupa l’operatore informatico? Di tutto ciò che riguarda il mondo dell’informatica:

– installa i software, configura hardware, si occupa delle reti tra pc;

– cura la manutenzione, installa aggiornamenti e mantiene in sicurezza i sistemi;

– si occupa di App, telefonia, gaming, ed è in grado di scrivere codici semplici di programmazione;

– esegue la riparazione di pc e segue i clienti nella risoluzione di problemi informatici.

Si tratta di una figura professionale nuova, che deve essere sempre aggiornata e sempre più richiesta dal mercato del lavoro.

Perchè scegliere ABF

ABF è la prima istituzione scolastica, ed ad oggi l’unica, ad indirizzo informatico in Valle Brembana che si rivolge ai ragazzi in uscita dalla scuola media appassionati della materia.

Tirocini, laboratori e stage: l’approccio concreto di ABF

Secondo la mission di ABF è fondamentale l’interazione tra gli studenti e i professionisti del settore per cui si stanno preparando. E’ in quest’ottica che le lezioni si svolgono con modalità prevalentemente pratica ed è presente a scuola un laboratorio informatico dedicato. A partire dal secondo anno sono previsti tirocini in aziende del territorio.

Durante i tre anni di corso, che permettono di ottenere la qualifica professionale III liv. EQF, sono previsti approfondimenti sui linguaggi di programmazione.

A partire dal secondo anno è prevista l’alternanza scuola/lavoro con un monte ore minimo di 480 ore suddivise nell’intero triennio.

Open day e mini stage per conoscere il corso e il CFP

ABF San Giovanni Bianco offre a tutti gli studenti di terza media l’opportunità di conoscere la scuola e la materia in anticipo attraverso openday e mini stage.

E’ in quest’ottica che ha fissato per i seguenti sabati mini stage aperti a tutti per cui serve la prenotazione:

– 27 novembre, ore 14.30-16.30, ministage tutti i settori;

– 11 dicembre, ore 14.30, open day tutti i settori;

– 18 dicembre, ore 14.30-16.30, ministage tutti i settori

Come iscriversi

Per ulteriori dettagli e prenotazioni potete scrivere una mail a famiglie.sangiovanni@abf.eu oppure chiamare il numero 0345/43811.

E’ disponibile il form online per le iscrizioni ai ministage a numero chiuso, cliccate qui! Per gli open-day, scrivici all’indirizzo famiglie.sangiovanni@abf.eu oppure chiama in Segreteria allo 0345/43811.

