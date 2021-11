Unexpected Black Days: a Oriocenter il Black Friday dura quattro giorni - BergamoNews

A Oriocenter è finalmente iniziato il conto alla rovescia per il Black Friday! Il Selected Store più grande d’Italia, dopo il grande successo ottenuto gli scorsi anni, anche quest’anno ha deciso di sorprendere i suoi clienti con un’operazione a premi che durerà ben 4 giorni: gli “unexpected black days”.

Da mercoledì 24 a sabato 27 novembre 2021, il Mall sarà aperto in via del tutto eccezionale fino alle 23 e premierà i suoi visitatori con una Gift Card del valore di 50 euro a fronte di una spesa di 200 euro in un unico scontrino e del valore di 100 euro per acquisti uguali o superiori a 400 euro. La promozione sarà attiva per tutta la durata degli unexpected black days, a partire dalle 18 fino alla chiusura, presso qualsiasi punto vendita della galleria (Ipermercato escluso).

L’ampia offerta di Oriocenter come sempre non delude le aspettative: ben 280 negozi tra

cui importanti brand unici ed esclusivi, come Apple, Armani, Dainese, Elisabetta Franchi, Ferrari, Hugo Boss, Lacoste, Michael Kors, Victoria’s Secret, Woolrich e molti altri. Ma anche 50 proposte di ristorazione con sapori provenienti da tutto il mondo e 14 sale cinema, inclusa la sala IMAX con lo schermo più grande d’Europa.

Le Gift Card potranno essere ritirate presso l’Info Point di Oriocenter a partire dal 24

novembre alle 18, fino al 12 dicembre incluso, mostrando lo scontrino originale

dell’acquisto che riporti data e ora di emissione. La Gift Card è spendibile in tutti gli store di Oriocenter, incluso l’Ipermercato, fin dal momento del ritiro.

Ulteriori informazioni e regolamento dell’iniziativa presso l’Infopoint e su

www.oriocenter.it

