Nuova podologa al Poliambulatorio di Osio Sotto: "Ecco le patologie che trattiamo" - BergamoNews

Osio Sotto. La dottoressa Clarissa Garofalo è la nuova podologa di Habilita. Il servizio è stato attivato presso Habilita Poliambulatorio di Osio Sotto. Abbiamo incontrato la dottoressa Garofalo che si è presentata e ha illustrato le principali caratteristiche di questo servizio. “Ho conseguito un master in gestione e riabilitazione del piede diabetico– spiega la dottoressa Garofalo – e mi occupo in particolare di questa tipologia di pazienti. Il podologo è un professionista sanitario che si occupa della cura, della prevenzione delle patologie del piede e della sua eventuale riabilitazione, sia dal punto di vista dermatologico (tessuto cutaneo, alterazioni delle unghie), che dal punto di vista di alterazioni a livello di deambulazione”.

Come si svolge una valutazione dal podologo?

Dopo un esame obiettivo del piede il podologo si occupa di individuare le problematiche legate all’apparato scheletrico o a quello muscolare. I trattamenti possono essere legati alla rimozione delle callosità, piuttosto che di rieducazione ungueale per intervenire nel caso di unghie deformi, micotiche o incarnite. Inoltre, dopo aver effettuato un esame meccanico e baropodometrico, il podologo può realizzare delle ortesi plantari su misura nel caso sia necessario alleviare delle condizioni dolorose, piuttosto che aumentare il grado di benessere o incrementare le performance di uno sportivo. Inoltre, il podologo può realizzare delle ortesi in silicone che consentono di migliorare un eventuale disallineamento delle dita piuttosto che problematiche di sfregamento con la calzatura che possono provocare delle lesioni.

Solitamente chi si rivolge al podologo?

Trattiamo pazienti che vanno dell’età pediatrica fino all’età geriatrica. Di solito si rivolgono a noi non solo pazienti che presentano delle problematiche gravi come un piede diabetico o un piede reumatoide, ma anche pazienti con situazioni più semplici come coloro che necessitano di ortesi che vengono utilizzate per migliorare la condizione di benessere e le performance (in caso di sportivi).

Quali sono le patologie che vengono trattate con maggior frequenza?

Le patologie che vengono trattate con maggior frequenza sono le alterazioni dermatologiche come ipercheratosi e unghie incarnite, oppure alterazioni dell’apparato muscolo scheletrico come alluce valgo, dita in griffe (dito a martello) e piede piatto. In questi casi è importante il lavoro in sinergia con l’ortopedico e il fisiatra.

Quale obiettivo le piacerebbe raggiungere?

L’obiettivo che vorrei raggiungere sarebbe quello di lavorare in un’équipe multidisciplinare e quindi collaborare con figure come il dermatologo, il chirurgo vascolare, l’ortopedico per migliorare lo stato di salute di alcuni pazienti: mi piacerebbe poterli aiutare mettendo a disposizione un servizio completo a 360 gradi.

Quale consiglio si sente di dare all’utenza?

Vorrei sottolineare l’importanza della prevenzione. Spesso il paziente arriva in ambulatorio con problematiche già in stato avanzato. Il consiglio è quindi quello di rivolgersi a noi anche quando non sono presenti alterazioni evidenti o stati dolorosi importanti, ma anche solo per una consulenza e per capire come intervenire per ridurre o eliminare la portata del problema. La prevenzione può partire dall’età evolutiva: mi rivolgo quindi ai genitori ai quali consiglio di osservare come cammina il proprio bambino o come svolge la propria attività sportiva. Ai pazienti in età più avanzata che possono presentare delle patologie legate ad esempio al diabete, consiglio di rivolgersi al podologo per evitare l’insorgenza di lesioni o condizioni dolorose più importanti.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!