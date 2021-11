Milano, cade da un ponteggio alto 5 metri: muore muratore bergamasco - BergamoNews

Milano. Era bergamasco il muratore morto giovedì mattina a Milano. La tragedia si è consumata intorno alle 9 nella zona di piazzale Massari.

L’uomo, 64 anni, dipendente di una ditta della Bergamasca, stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione di una villetta di via Ghislanzoni e si trovava su un ponteggio a circa cinque metri d’altezza.

All’improvviso la corda di una trave ha ceduto e per il contraccolpo l’uomo è precipitato al suolo riportando un forte trauma toracico e un trauma cranico.

I colleghi, scioccati, hanno cercato di soccorrerlo e nel frattempo hanno chiesto l’intervento del personale medico, arrivato sul posto con automedica e ambulanza.

All’arrivo dei soccorsi il 64enne era in arresto cardiaco: è stato trasportato al Niguarda in condizioni gravissime, mentre gli venivano praticate le manovre di rianimazione, ed è spirato poco dopo in ospedale.

Le indagini sono affidate alla polizia locale e al nucleo che si occupa di incidenti sul lavoro dell’Ats.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!