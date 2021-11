Italmobiliare acquisisce il 20% di Bene Assicurazioni - BergamoNews

Milano. Italmobiliare prosegue l’attività di diversificazione degli investimenti acquisendo una partecipazione complessiva del 19,99% del capitale di Bene Assicurazioni.

L’ingresso nel capitale della società avverrà tramite un investimento in aumento di capitale pari a 40 milioni di euro che porterà Italmobiliare a detenere il 19,99% del capitale di Bene Assicurazioni, ad esito dell’operazione. L’investimento mira a supportare una storia di crescita, in piena fase di espansione imprenditoriale, che ha visto l’azienda, fondata nel 2016 da Andrea Sabìa, superare in soli quattro anni di operatività, la soglia dei 100 milioni di premi lordi al termine dell’esercizio 2020. I dati dei primi nove mesi di Bene Assicurazioni riportano performance in termini di crescita, marginalità e qualità del portafoglio simili al 2020 e perfettamente in linea con il piano di sviluppo della compagnia assicurativa.

“Con questa operazione Italmobiliare ha ulteriormente ampliato il proprio portafoglio di partecipazioni in settori diversificati, investendo in aziende italiane di medie dimensioni e caratterizzate da elevati tassi di crescita sostenuti da vantaggi competitivi tecnologici e di know-how – sottolinea il Consigliere delegato, Carlo Pesenti -. Bene Assicurazioni rappresenta una delle principali novità sul mercato assicurativo italiano, con un management team che ha una profonda conoscenza del settore, accompagnata dalla capacità di anticipare i trend e rendersi protagonista dell’innovazione nei processi aziendali strategici”.

Bene Assicurazioni è una compagnia assicurativa danni, specializzata nel retail e con focus sul segmento motor, che si caratterizza per la forte automazione e digitalizzazione di tutti i processi aziendali e per la flessibilità dell’architettura applicativa, perseguendo un modello distributivo omnicanale che coniuga l’espansione e valorizzazione della rete di agenti presenti in tutta Italia, con la vendita diretta online.

“Italmobiliare rappresenta per noi un partner di lungo periodo, in grado di valorizzare le competenze chiave della società – afferma Andrea Sabìa, fondatore e CEO di Bene Assicurazioni – affiancando i nostri investitori istituzionali che ci hanno sostenuto sin dall’avvio, per supportare il business model della nostra tech company e rafforzare l’attenzione verso le esigenze di sicurezza, trasparenza e semplicità che vogliamo offrire ai nostri clienti”.

Italmobiliare – investment holding che gestisce un portafoglio diversificato di investimenti con un Net Asset Value di oltre 2 miliardi di euro – a partire dal 2017 ha consolidato la propria strategia di investimento in società caratterizzate da marchi importanti ed innovativi del Made in Italy, sostenendo – attraverso il suo know-how e i propri modelli di sviluppo e governance – significativi tassi di crescita.

