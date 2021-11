Fashion Revolution Bergamo: nasce il progetto #whomademyclothes, per una moda sostenibile - BergamoNews

Bergamo. Sabato 20 novembre alle 11.30 La Terza Piuma inaugura il progetto collettivo #whomademyclothes presso la Galleria Borgo d’oro in Via Borgo S. Caterina, 33 Bergamo.

Riprendendo l’hashtag #WhoMadeMyClothes, diventato N.1 in tendenza globale di Twitter – un vero e proprio strumento comunicativo di successo – nasce l’idea di un punto “info-expo” temporaneo cittadino costruito collettivamente.

Il progetto è all’interno della manifestazione Fashion Revolution Bergamo (FaRe Bergamo) organizzata dall’associazione La Terza Piuma e ha coinvolto i ragazzi delle cooperative sociali Serena (CSE Valtesse), Namastè (Dispensa Sociale), Impronta (Progetto Città Leggera, Lab. Autonomie, Provai, Playtime e progetto Senzacca) e AEPER (Progetto Kaleido), che hanno lavorato sui temi della moda sostenibile, affrontando gli aspetti della sostenibilità sociale e ambientale sulla scia degli slogan che guidano l’iniziativa dalla sua partenza nel 2019: nessuno deve restare indietro e la rivoluzione parte dai nostri scarti.

La Terza Piuma quest’anno ha portato l’attività anche ai bambini: coinvolti i CRE di Borgo Palazzo e Monterosso e i bambini di Valtesse che hanno partecipato alla Festa in Strada a settembre 2021.

Un prezioso aiuto per l’assemblaggio del tutto dalla neo nata associazione Benessere Creativo che nasce dall’esperienza del laboratorio di falegnameria T – Riciclo il giovedì dell’oratorio di Monterosso.

Un’opera a più mani, ma che cosa si potrà vedere e conoscere alla Galleria Borgo d’oro?

Una vera e propria installazione collettiva, creata con materiale di riciclo da tutti gli attori e che rimanda alla campagna di riciclo scarpe da ginnastica #kickofftherevolution; e una veloce esplorazione dei paradigmi della moda ripresi e rileggibili attraverso estratti, citazioni e approfondimenti di veri esperti del mondo economico, produttivo e giornalistico.

L’occasione della visita coinciderà con la possibilità di sostenere il progetto “Colour the revolution” che partirà nel 2022 in collaborazione con l’Orto Botanico di Bergamo e l’Accademia di Belle Arti.

Fa.Re Bergamo, così come le campagne associate, è all’interno delle iniziative del Comune di Bergamo per la SERR – Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.

Il progetto sarà esposto nei seguenti giorni e orari:

dal 20 novembre al 5 dicembre 2021

da martedì a venerdì dalle 16.00 alle 19.00

sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00

ingresso a offerta libera

