Bergamo, la grande ruota panoramica è pronta - BergamoNews

Bergamo. Eccola, la grande ruota panoramica in Piazza Matteotti: alta 32 metri, composta da 24 cabine di cui una attrezzata per i disabili e una vip, illuminata in tema con le luminarie. Sarà aperta al pubblico dal 19 novembre al 9 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 23,45.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!