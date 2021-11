Bergamo, continuano ad aumentare le persone in isolamento: 845 positivi e 2.601 loro contatti - BergamoNews

Bergamo. Sono 845 le persone attualmente positive al Covid in provincia di Bergamo, 164 in più rispetto a una settimana fa, costrette dunque all’isolamento obbligatorio.

Si conferma così il trend al rialzo che si osserva già da un mese: la scorsa settimana il bilancio era di +150 (da 531 a 681).

Il report di Ats Bergamo mette in mostra un netto balzo in avanti dei soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento fiduciario, contatti delle persone positive: dai 1.384 della scorsa settimana, quando la crescita era di +383, si è arrivati a 2.601.

© Riproduzione riservata

