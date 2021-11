Aule aperte con “iShape my future” - BergamoNews

Sabato 20 novembre, dalle 10 alle 17, aule aperte “iShape my future” in iSchool, l’istituto di via Ghislandi 57 a Bergamo che comprende scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado (iSchool Middle) e Secondaria di Secondo Grado (iSchool High: Licei linguistico, Scienze applicate, Scienze umane e Istituti alberghiero, tecnico informatico, Grafica e Comunicazione).

Un’occasione per conoscere da vicino la scuola innovativa che genera opportunità concrete come emerge dai dati di Eduscopio 2021, la classifica delle migliori scuole superiori elaborata dalla Fondazione Agnelli. Secondo il report, infatti, l’istituto alberghiero di iSchool si conferma, per il terzo anno consecutivo, al primo posto per la coerenza tra studi fatti e lavoro trovato a distanza di 2 anni dal diploma (66,67%) e al terzo rispetto all’indice di occupazione degli studenti a 6 mesi dalla maturità con un indice del 70,74%.

Gli studenti delle superiori appassionati di grafica e comunicazione o di informatica potranno testare con mano le attività del piano di studi degli Istituti Tecnici attraverso il laboratorio di fotografia “Scrivere con la luce” nel quale saranno create forme e scritte luminose utilizzando una torcia e il laboratorio “Dall’hardware al software”, dalle 14 alle 17, pensato per l’indirizzo informatico e ispirato alle tecnologie emergenti.

Gli studenti più piccoli, invece, potranno conoscere da vicino la scuola e la didattica cimentandosi nei laboratori di inglese, alla scoperta delle bandiere del Regno Unito, di fonti storiche “Sulle tracce della storia” e dalle 14 alle 17 conosceranno i cani che stanno accompagnando gli studenti nel progetto di educazione civica “Io Mi Fido” realizzato in collaborazione con la Doghaus di Carvico.

“iShape my future”, aule aperte all’iSchool

La partecipazione a “iShape my future” è libera ma è anche possibile prenotare un incontro personalizzato a scuola oppure tramite il sito web www.ischool.bg.it. Le prossime date in programma sono domenica 19 dicembre 2021 e sabato 15 gennaio 2022.

