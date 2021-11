Atalanta, la pausa per le nazionali conferma il valore della truppa di Gasperini - BergamoNews

La forza di una rosa si misura anche guardando quanti giocatori vengono chiamati nelle rispettive nazionali. Da quando l’Atalanta ha iniziato il percorso di ascesa, quindi dall’arrivo di Gasperini, è stato un crescendo di soddisfazioni per i giocatori nerazzurri. Nel corso degli anni sono stati sempre di più i gioielli di Zingonia che hanno attirato le attenzioni dei commissari tecnici di tutto il mondo.

Durante queste due settimane di pausa per gli impegni oltre confine tanti uomini della truppa orobica hanno fatto le valigie per giocare in nazionale. Pessina ha preso parte al ritiro con la maglia dell’Italia, raduno al quale si è aggiunto in corso d’opera anche Zappacosta. Entrambi non hanno messo minuti nelle gambe, hanno respirato l’aria di Coverciano senza poter dare il loro contributo per aiutare gli azzurri a qualificarsi per i Mondiali.

Al contrario hanno potuto gioire per aver strappato il pass per Qatar 2022 De Roon e Koopmeiners con l’Olanda. Il primo ha giocato un quarto d’ora nella gara vinta contro la Norvegia mentre il nuovo arrivato si è dovuto accontentare di mezz’ora scarsa contro il Montenegro.

Festeggiamenti Mondiali anche per Pasalic e Freuler rispettivamente impegnati con la Croazia e la Svizzera. Mario è stato uno dei protagonisti, è partito dall’inizio nelle due sfide croate realizzando il terzo gol ai danni di Malta e servendo l’assist per il quarto. Non è stato meno decisivo Remo, autore della quarta rete alla Bulgaria e titolare nel confronto decisivo di fronte all’Italia.

Sulla cresta dell’onda Maehle e la sua Danimarca. L’esterno di Gasperini ha centrato la qualificazione restando in campo novanta minuti sia contro la Scozia che contro le Isole Faroe (il terzo centro porta la sua firma). Volerà in Qatar anche Musso che però non è sceso in campo con la maglia dell’Argentina.

Giocheranno gli spareggi per un posto ai prossimi Mondiali Malinovskyi, Demiral e Miranchuk. Il trequartista ucraino è un elemento importante per la sua nazionale e ha ben figurato nelle due presenze. Il difensore turco è un perno inamovibile della squadra di Kuntz ed è andato a segno nel 6-0 contro Gibilterra. Il fantasista russo invece ha guardato il match con la Croazia dalla panchina mentre ha giocato 90 minuti contro Cipro servendo un assist per i compagni.

Guarderà da casa la competizione nazionale in Qatar Ilicic che non si è qualificato con la Slovenia. Due presenze e un assist per il gioiello nerazzurro sempre tra i migliori dei suoi. Zapata e Muriel si sono alternati nei confronti con la maglia della Colombia con Paraguay e Brasile e dovranno aspettare marzo per scoprire se strapperanno il pass per i Mondiali.

Chiudono la lunga lista dei giocatori atalantini Scalvini, Lovato e Piccoli convocati in Under21. Il classe 2003 ha fatto il suo esordio nell’amichevole di fronte alla Romania, il bomber di Sorisole ha trovato poco spazio mentre Lovato ha subito una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra nelle qualificazioni agli europei di categoria.

