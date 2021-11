Altri 2 positivi tra gli alunni della prof no vax. A Cologno 13 classi in quarantena: "Vaccinatevi" - BergamoNews

Bergamo. Altre due alunne positive al Covid-19 nelle classi 5A e 5B delle scuole elementari Ghisleni di Città Alta, dove la scorsa settimana è stata contagiata una maestra no vax. L’Ats ha dunque prolungato la quarantena fiduciaria di entrambe le classi fino al 21 novembre.

“I casi non sono assolutamente correlati – si limita a commentare la dirigente scolastica -. Provvedimenti sulla prof? No comment”. Negli appunti presi dai bambini durante le ore di lezione si leggevano frasi come “i broccoli proteggono dal virus” e il vaccino è un “siero sperimentale”. I piccoli studenti hanno anche riferito di avere più volte visto la maestra girare per la classe senza mascherina. Tutti elementi che non sono piaciuti ad alcuni genitori, che hanno contattato l’insegnante invitandola ad evitare considerazioni personali sul vaccino anti-Covid, in particolare sulle motivazioni che l’hanno spinta a non vaccinarsi.

La situazione nelle scuole bergamasche è strettamente monitorata, anche se per questa settimana non è stato possibile visionare i dati forniti dall’Ats. A Cologno al Serio, nella Bassa, la sindaca Chiara Drago ha rivolto un appello alla popolazione. “Oggi siamo a 13 classi in quarantena – ha scritto sul suo profilo Facebook -. Vi invito a tenere alta l’attenzione e a proteggervi: terza dose per chi può già prenotare e ripeto il mio appello a chi ancora non si è vaccinato, affinché provveda a farlo per senso di responsabilità verso la nostra comunità. Non possiamo tornare indietro, non ora – osserva – quando abbiamo tutti gli strumenti per evitare situazioni come quella che stiamo vivendo”.

La copertura vaccinale in provincia tocca l’88,83% della popolazione target (990.120 persone dai 12 anni in su): 879.529 persone si sono sottoposte almeno alla prima dose, l’85,98% ha invece completato il ciclo vaccinale con entrambe le dosi.

