A scuola d’impresa 4.0 - BergamoNews

Esiste un percorso che dia strumenti, tecniche e strategie per la corretta gestione aziendale? La risposta è la Scuola Imprenditori 4.0 promossa dal centro di formazione K.I.S. – Keep It Simple attraverso metodi pratici, laboratori e occasioni di confronto. Per saperne di più è possibile partecipare all’evento gratuito online sulla piattaforma di social network LinkedIn, che si terrà venerdì 19 novembre alle 14:30 a questo link.

L’appuntamento è con Valentina Fibbi (fondatrice di K.I.S.), Andrea Anilonti (fondatore della Scuola) e Giorgio Giorgetti (docente di comunicazione della Scuola) e con imprenditori che porteranno le proprie testimonianze.

L’edizione 2022 della Scuola Imprenditori 4.0 si svolgerà a Bergamo e Varese e prevede due incontri al mese, a febbraio – maggio e settembre – dicembre 2022.

Per informazioni sulla Scuola Imprenditori 4.0 e su come ottenere il finanziamento è possibile contattare K.I.S. – Keep It Simple all’indirizzo e-mail info@keepitsimple.it o al numero 035 210543.

