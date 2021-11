Treviglio, 4 vandali pizzicati dalle telecamere di videosorveglianza - BergamoNews

Treviglio. Le telecamere di videosorveglianza di piazza Setti hanno filmato 4 ragazzi tra i 14 e 15 anni che ad agosto avevano vandalizzato un’area del piano interrato. Una sera, intorno alle 19, avevano svuotato l’estintore e creato altri danni ingenti.

Durante i vari controlli della Polizia locale di Treviglio, gli agenti si erano accorti dell’accaduto e, in collaborazione con la Società di Trasformazione Urbana “Treviglio Futura, hanno visionato fin da subito i video per risalire ai responsabili.

Dopo una serie di indagini gli agenti sono riusciti a risalire ad uno dei 4 responsabili che ha rivelato i nomi degli altri “complici” e sono stati chiamati i genitori. I ragazzi hanno ammesso le proprie colpe e chiesto scusa. Ai responsabili è stata comminata una sanzione per atti vandalici ed è stato richiesto, da parte di Treviglio Futura, un risarcimento.

Le famiglie hanno provveduto a pagare quanto dovuto e si sono complimentate per l’operatività del Comando. Genitori e agenti hanno intrapreso un percorso condiviso mirato a far comprendere ai ragazzi le conseguenze delle proprie azioni. Un messaggio chiaro per formare i ragazzi e fargli capire che negli spazi pubblici è possibile divertirsi senza però arrecare danni.

Il Comandante Giovanni Vinciguerra e l’amministratore unico di Treviglio Futura Alvise Biffi hanno sottolineato che l’intervento degli agenti aveva soprattutto uno scopo di sensibilizzazione e di consapevolezza.

