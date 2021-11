Tredici aziende di Bergamo a Made Expo, fiera di riferimento per edilizia e costruzioni - BergamoNews

Bergamo. Saranno 13 le aziende di Bergamo che parteciperanno a MADE expo, la fiera di riferimento per il settore della progettazione, dell’edilizia e delle costruzioni, che avrà luogo nei padiglioni 1-2-3 a fieramilano, Rho, dal 22 fino al 25 novembre 2021. L’appuntamento fieristico è l’occasione per raccontare il momento di importante evoluzione del mondo delle costruzioni.

La ripartenza del sistema Italia è trainata dalla filiera delle costruzioni. Nel 2021 l’Italia ha già acquisito una variazione del Pil pari a +6,1% rispetto all’anno precedente (dati Istat). Grazie anche al settore edile. A livello europeo nei primi mesi del 2021 la produzione della filiera è aumentata del 3,3% nell’area Euro e del 3,8% nell’Unione Europea, rispetto allo scorso anno (stime Eurostat). In Italia la spinta principale arriva dai lavori di rinnovo nel comparto residenziale, incentivati dal Superbonus e dagli altri bonus fiscali, e dalle nuove opere pubbliche, che confermano l’inversione di rotta avvenuta ben prima dell’avvio della spesa del Pnrr che prevede 108 miliardi di euro destinati ad interventi di interesse per il settore delle costruzioni (circa la metà del valore complessivo del piano).

Il ruolo trainante delle costruzioni per la tenuta del tessuto imprenditoriale si avverte distintamente osservando l’andamento del tasso di crescita per macro-settori a cavallo degli ultimi due anni. Tra settembre 2019 e settembre 2021, il comparto edile è cresciuto complessivamente di 29.136 unità (+3,5%), secondo solo all’espansione dei servizi a imprese e persone. MADE expo punta così ad esprimere tutto il potenziale del comparto dell’edilizia ed è in grado di dar voce ad una Building Community rappresentata in Italia da oltre 700.000 imprese e più di 1 milione di addetti. Una rete di professionisti, progettisti, imprese di costruzione e produzione, artigiani, serramentisti, contractor e buyers che hanno la possibilità di visitare le oltre 300 aziende espositrici (che rappresentano più di 400 marchi) presenti in fiera.

La manifestazione fieristica, che per la prima volta è organizzata direttamente da Fiera Milano, attraverso la società Made Eventi S.r.l., di proprietà di Fiera Milano (60%) e di Federlegno Arredo Eventi (40%), è suddivisa in quattro grandi aree tematiche. Si parte da “MADE porte, finestre e chiusure” per serramentisti, progettisti, rivenditori e imprese di costruzione. Si passa poi attraverso l’area “MADE involucro e outdoor”, dedicata ai sistemi di copertura e di facciata opachi e trasparenti, al settore del vetro e delle schermature solari. Vi è poi tutta la componente riguardante le soluzioni hardware e software con l’area “MADE BIM & tecnologie”, per esplorare le nuove opportunità connesse all’uso del Building Information Modeling nei processi di progettazione, costruzione e manutenzione delle opere. E infine l’area “MADE costruzioni e materiali”, dedicata all’innovazione dei materiali, al loro efficientamento, dalla sostenibilità e alla sicurezza.

